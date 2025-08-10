Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε από το Ισραήλ (10/08, 58-75) και o Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του «στάθηκε» σε τέσσερις λέξεις.

Η Εθνική ομάδα, παρουσιάζοντας ένα ρόστερ με πολλές ελλείψεις, έχασε από το Ισραήλ (10/08, 58-75). Αυτή η ήττα σηματοδότησε την ολοκλήρωση των φιλικών αγώνων προετοιμασίας στην Κύπρο με δύο αρνητικά αποτελέσματα, εν όψει του EuroBasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης εκμεταλλεύτηκε αυτά τα φιλικά για να «πειραματιστεί» με διαφορετικά σχήματα και rotations, αναζητώντας τους καλύτερους δυνατούς συνδυασμούς πριν τη διοργάνωση.

Οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας και Ντίνος Μήτογλου δεν θα αγωνιστούν στο σημερινό (20.30) ματς της Εθνικής ανδρών με το Ισραήλ στη Λεμεσό#HellasBasketball 🇬🇷🏀 — HellenicBF (@HellenicBF) August 10, 2025

Μετά το τέλος του ματς με το Ισραήλ (10/08, 58-75), μοιράστηκε τις σκέψεις του και τα συμπεράσματά του.

Παρά τα αρνητικά αποτελέσματα, ο Ομοσπονδιακός παρέμεινε συγκρατημένα αισιόδοξος, αναγνωρίζοντας πως η ομάδα έχει περιθώρια βελτίωσης μέχρι την τελική φάση.

Σε ό,τι αφορά την τελευταία ήττα της «γαλανόλευκης» ο Βασίλης Σπανούλης «στάθηκε» σε τέσσερις λέξεις. Αυτές ήταν οι εξής: «άχρωμοι, άνευροι, χωρίς πάθος», θέλοντας να δείξει τι δεν πήγε καλά για την «επίσημη αγαπημένη».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι επιθετικά. Ήθελα να ξεκουράσω κάποια παιδιά και να δώσω ευκαιρίες. Δυστυχώς δεν κάναμε καλή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο, ήμασταν άνευροι και άχρωμοι, χωρίς πάθος.



Πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι στη ζωή δεν σου χαρίζεται τίποτα και πρέπει να είναι έτοιμοι να αρπάξουν τις ευκαιρίες τους από τα μαλλιά. Είχαμε ένα αρκετά διαφορετικό ροτέισον από αυτό που θα έχουμε στο Ευρωμπάσκετ, έλλειψαν παίκτες που θα παίζουν παραπάνω από το μισό των αγώνων.



Τα συμπεράσματα που είχα να βγάλω τα έβγαλα. Θετικά είχαμε μόνο στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχαμε καλές συνεργασίες και θα μπορούσαμε να είχαμε μεγαλύτερη διαφορά, αλλά είχαμε έλλειψη ενέργειας στην άμυνα. Χθες είδα την ομάδα να παίζει καλά με την Σερβία, περιμένουμε τον Γιάννη να έρθει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά για να δουλέψουμε και να είμαστε έτοιμοι για το Ευρωμπάσκετ. Σήμερα πήγαμε λίγο πίσω, αλλά είμαστε εκεί που θέλω και πιστεύω πως θα είμαστε έτοιμοι στο Ευρωμπάσκετ».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη: