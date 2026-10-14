Μία ιστορία-διαμάντι για τη Βίκινγκ που έχει «σπάσει» τους κανόνες, με ένα προπονητικό δίδυμο, που σπάνια βρίσκει κανείς!

Τις τελευταίες ώρες η Βίκινγκ έχει «κλέψει» όλες τις εντυπώσεις. Το 3-3 με την Μπάγερν Μονάχαου (13/10) στο Champions League είναι ένα από τα μεγαλύτερα αποτελέσματα της ιστορίας, που θα έχει να το λέει για πολύ καιρό.

Ωστόσο, αν «σκαλίσει» κανείς λίγο παραπάνω την ιστορία της, θα δει πως δεν έχουμε να κάνουμε με μία… κανονική ομάδα.

A night to remember for Viking 🥵#UCL pic.twitter.com/cToGW5z2mx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026

Οι Νορβηγοί έχουν «σπάσει» τους κανόνες και έχουν προχωρήσει σε μία «επαναστατική κίνηση».

Στον πάγκο του κλαμπ δεν είναι ένας, αλλά δύο πρώτοι προπονητές που διευθύνουν τον σύλλογο ταυτόχρονα.

Όμως, αυτό δεν είναι το μόνο πράγμα άξιο αναφοράς, καθώς η ιστορία και των δύο είναι βγαλμένη από τα πιο «τρελά παραμύθια»!

Viking, ranked 147th in the world with a squad value of just £47.3m, have held Bayern to a draw 🤯 pic.twitter.com/FMpM3j0ZvW — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 13, 2026

Από την τράπεζα και τη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου, στο Champions League

Πριν από αρκετά χρόνια οι Μπάρτε Λούντε Άαρσχαϊμ και Μόρτεν Γένσεν δεν θα φαντάζονταν τα όσα θα έχουν ζήσει.

Όπως αποκάλυψε ο πρώτος σε συνέντευξή του στη «The Guardian» οι δύο τους μιλούσαν στο τηλέφωνο πριν από 13-14 χρόνια.

Η κύρια δουλειά τους δεν ήταν η προπονητική. Ο Μόρτεν Γένσεν ήταν σε βιομηχανία πετρελαίου και αερίου, ενώ ο άλλος σε τράπεζα!

𝐖𝐄 𝐂𝐎𝐔𝐋𝐃 𝐁𝐄 𝐖𝐈𝐓𝐍𝐄𝐒𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐎𝐍𝐄 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐈𝐆𝐆𝐄𝐒𝐓 𝐔𝐏𝐒𝐄𝐓𝐒 𝐈𝐍 𝐔𝐂𝐋 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 🤯



Viking FK have a market value of €𝟱𝟲 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 on Transfermarkt. 🇳🇴



Bayern are valued at €𝟭.𝟬𝟰 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻. 🇩🇪🤯



𝐕𝐈𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐑𝐄 𝟐–𝟎… pic.twitter.com/93gYYumfRq — 433 (@433) October 13, 2026

Όμως, είχαν ένα κοινό πάθος για το ποδόσφαιρο, αφού ήταν στο «τιμόνι» ερασιτεχνικών ομάδων.

Και τότε «γεννήθηκε» η ιδέα, να αναλάβουν από κοινού όποιους συλλόγους πηγαίνουν.

Un detalle a mencionar del Viking FK.



El club noruego es dirigido por Morten Jensen y Bjarte Lunde Aarsheim, siendo el único que cuenta con una dupla técnica en esta Champions League.



Ambos asumieron en 2021 y comparten la totalidad de responsabilidades. No hay ninguno por… pic.twitter.com/EeF2qAhLWE — José I. Araoz (@Gazpachen) October 13, 2026

Και έτσι έγινε! Από το 2021 είναι στη Βίκινγκ, κατέκτησαν το πρωτάθλημα του 2025, έπαιξαν Champions League και έφεραν ένα τεράστιο αποτέλεσμα με την Μπάγερν Μονάχου!

Ποιος να τους το έλεγε, ενώ πριν μερικά χρόνια «ονειρευόντουσαν» τα όσα ζουν στο «σήμερα».