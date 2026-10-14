Τις τελευταίες ώρες η Βίκινγκ έχει «κλέψει» όλες τις εντυπώσεις. Το 3-3 με την Μπάγερν Μονάχαου (13/10) στο Champions League είναι ένα από τα μεγαλύτερα αποτελέσματα της ιστορίας, που θα έχει να το λέει για πολύ καιρό.
Ωστόσο, αν «σκαλίσει» κανείς λίγο παραπάνω την ιστορία της, θα δει πως δεν έχουμε να κάνουμε με μία… κανονική ομάδα.
Οι Νορβηγοί έχουν «σπάσει» τους κανόνες και έχουν προχωρήσει σε μία «επαναστατική κίνηση».
Στον πάγκο του κλαμπ δεν είναι ένας, αλλά δύο πρώτοι προπονητές που διευθύνουν τον σύλλογο ταυτόχρονα.
Όμως, αυτό δεν είναι το μόνο πράγμα άξιο αναφοράς, καθώς η ιστορία και των δύο είναι βγαλμένη από τα πιο «τρελά παραμύθια»!
Από την τράπεζα και τη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου, στο Champions League
Πριν από αρκετά χρόνια οι Μπάρτε Λούντε Άαρσχαϊμ και Μόρτεν Γένσεν δεν θα φαντάζονταν τα όσα θα έχουν ζήσει.
Όπως αποκάλυψε ο πρώτος σε συνέντευξή του στη «The Guardian» οι δύο τους μιλούσαν στο τηλέφωνο πριν από 13-14 χρόνια.
Η κύρια δουλειά τους δεν ήταν η προπονητική. Ο Μόρτεν Γένσεν ήταν σε βιομηχανία πετρελαίου και αερίου, ενώ ο άλλος σε τράπεζα!
Όμως, είχαν ένα κοινό πάθος για το ποδόσφαιρο, αφού ήταν στο «τιμόνι» ερασιτεχνικών ομάδων.
Και τότε «γεννήθηκε» η ιδέα, να αναλάβουν από κοινού όποιους συλλόγους πηγαίνουν.
Και έτσι έγινε! Από το 2021 είναι στη Βίκινγκ, κατέκτησαν το πρωτάθλημα του 2025, έπαιξαν Champions League και έφεραν ένα τεράστιο αποτέλεσμα με την Μπάγερν Μονάχου!
Ποιος να τους το έλεγε, ενώ πριν μερικά χρόνια «ονειρευόντουσαν» τα όσα ζουν στο «σήμερα».