Ο Βενσάν Κομπανί άσκησε σκληρή κριτική στον Μάικλ Ολίσε, για την ενέργειά του στο ματς με τη Βίκινγκ.

Παρά το γεγονός ότι η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0 από τη Βίκινγκ στη Νορβηγία, παίρνοντας κεφάλι στο σκορ με 3-2 χάρη σε δύο τέρματα του Χάρι Κέιν κι ένα του Λουίς Ντίας, μια στιγμή απόλυτης απερισκεψίας του Μάικλ Ολίσε άλλαξε δραματικά τις ισορροπίες.

Στο 73ο λεπτό, λίγο μετά την κίτρινη κάρτα που δέχθηκε για φάουλ, ο Γάλλος εξτρέμ ενεπλάκη σε επεισόδιο με τον αρχηγό των γηπεδούχων, Ζλάτκο Τρίπιτς, και πέταξε την μπάλα στο πρόσωπό του, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να τον αποβάλει αμέσως με δεύτερη κίτρινη.

Η ανεύθυνη αυτή ενέργεια προκάλεσε την έντονη αντίδραση του μέσου της Βίκινγκ, Κρίστοφερ Άσκιλντσεν, που χαρακτήρισε τον παίκτη «ηλίθιο», αλλά και του προπονητή της Μπάγερν, Βενσάν Κομπανί, ο οποίος έκανε λόγο για μια «υπερβολικά χαζή» αποβολή, τονίζοντας στον ποδοσφαιριστή του πως ο αντίπαλος φάνηκε εξυπνότερος στη φάση.

Vincent Kompany à Michael Olise « Je lui ai dit que son adversaire avait été plus malin que lui » ➡️ https://t.co/M3dzceOLNc



Réduit à dix mardi en Ligue des champions après un second jaune pour l'ailier français, le Bayern a laissé filer la victoire dans les dernières minutes… pic.twitter.com/hegMeJQ2QP — L'Équipe (@lequipe) October 14, 2026

Τελικά, παίζοντας με δέκα παίκτες, οι Βαυαροί δεν άντεξαν και δέχθηκαν την ισοφάριση από τον Χέρμαν Χάουγκεν στο 90ο λεπτό.

Μάλιστα, με την αποβολή που δέχθηκε ο Ολίσε, πλέον θα απουσιάσει και από το επερχόμενο παιχνίδι με την Άρσεναλ, που ακολουθεί στην 3η αγωνιστική του Champions League.