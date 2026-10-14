Ένας Λαμίν Γιαμάλ που δεν «βλέπει» κανέναν. Τα όσα κάνει το νεαρό «αστέρι» της Μπαρτσελόνα δεν θυμίζουν σε τίποτα… άνθρωπο!

Μία Μπαρτσελόνα που δεν μπορεί να τη σταματήσει κανείς. Τόσο στην Ισπανία, όσο και στο Champions League, καθώς «παραδίδει» το ένα μάθημα έπειτα από το άλλο.

Παραμένει αήττητη και μάλιστα μετρώντας μόνο νίκες σε 10 αναμετρήσεις που έχει δώσει, με τα γκολ της να πέφτουν «βροχή».

10 MATCHES. 10 WINS.



🎯 Goals scored: 43

🧤 Goals conceded: 9



No one flying higher in Europe than Futbol Club Barcelona ✈️ pic.twitter.com/rEoRb7tFCp — ESPN FC (@ESPNFC) October 13, 2026

Γι’ αυτό το γεγονός έχει βάλει το… χεράκι του και ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο Ισπανός εξτρέμ ώρες-ώρες κάνει όσους τον παρακολουθούν να απορούν για το αν είναι… άνθρωπος ή «εξωγήινος».

Και όχι άδικα, αφού τους αριθμούς του πολλά εξτρέμ τα έχουν στο τέλος της σεζόν και όχι στα μέσα Οκτώβρη.

Lamine Yamal POTM in Istanbul 🏆😁#UCL pic.twitter.com/rQGZbGD2WD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026

Λαμίν Γιαμάλ, είσαι σίγουρα άνθρωπος;

Παρότι μόλις 18 ετών έχει βασικότατο ρόλο στην Μπαρτσελόνα, με τον Χάνσι Φλικ να τον έχει εμπιστευτεί με «κλειστά μάτια».

Τα αποτελέσματα; Εκπληκτικά! Στο Champions League ο Λαμίν Γιαμάλ έχει ένα γκολ και τέσσερις ασίστ ή αλλιώς συμμετοχή στα 5/9 τέρματα της ομάδας στη διοργάνωση.

Να πάμε στη La Liga; Θα δούμε πως τα πράγματα γίνονται ολοένα και πιο εντυπωσιακά. Ο Ισπανός εξτρέμ έχει «γράψει» ήδη επτά γκολ και πέντε ασίστ σε ΜΟΛΙΣ οκτώ παιχνίδια!

Δηλαδή, έχει ήδη μέσα στη σεζόν οκτώ τέρματα και εννέα «σερβιρίσματα», έχοντας παίξει μονάχα σε 10 αναμετρήσεις.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή, αφού όλα δείχνουν ότι ο Λαμίν Γιαμάλ πάει για μία ιστορική σεζόν.