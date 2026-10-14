Η ΑΕΚ έχει ταξιδέψει στην Αγγλία για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/10, 22:00), θέλοντας να πετύχει κάτι που δεν βλέπουμε συχνά τη φετινή σεζόν!

«Αποστολή» Νο.2 για την ΑΕΚ στο Champions League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει ταξιδέψει στην Αγγλία για να περάσει μία πολύ απαιτητική εβδομάδα.

Το πρώτο της «εμπόδιο» θα είναι στο Stamford Bridge, όχι για να αντιμετωπίσει την Τσέλσι, αλλά τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν την ευρωπαϊκή απουσία των Λονδρέζων και εξασφάλισαν το γήπεδό τους για τα ματς των «αστεριών».

Μεγάλος στόχος της ΑΕΚ είναι να φύγει με τη νίκη και να κάνει το 2/2, μετά τη επιτυχημένη της πρεμιέρα. Ωστόσο, για να τα καταφέρει πρέπει να γίνει μία μεγάλη «εξαίρεση»!

Συντονιστείτε στο AEK TV και δείτε σε λίγο ζωντανά τα τελευταία 15 λεπτά της προπόνησης της ομάδας μας στο Stamford Bridge του Λονδίνου, εν όψει του αυριανού αγώνα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη League Phase του UEFA Champions League.https://t.co/SfVOGUR5FM pic.twitter.com/kFigiiGQT8 — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 13, 2026

Η εντυπωσιακή σεζόν της Σαχτάρ Ντόνετσκ

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ έχει ξεκινήσει… φουριόζα την πορεία της σε όλες τις διοργανώσεις. Τα αποτελέσματα; Έχει ηττηθεί μόλις μία φορά, ενώ η μοναδική της ισοπαλία ήταν στην πρεμιέρα του Champions League, σε 10 αναμετρήσεις.

Στο πρωτάθλημά της έχει κάνει μία εντυπωσιακή πορεία, καθώς σε οκτώ αγωνιστικές μετράει 21 βαθμούς, με μονάχα μία ομάδα να έχει καταφέρει να την κερδίσει. Ποια είναι αυτή;

Η Πολίσια, που είχε πάρει ένα σπουδαίο «διπλό». Αυτό ακριβώς θέλει να αντιγράψει και η ΑΕΚ.

Να μπει «σφήνα» σε ένα απίστευτο 90% που έχει η Σαχτάρ Ντόνετσκ, χωρίς να ηττηθεί τη φετινή σεζόν στα παιχνίδια της!

Θα μπορέσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να «χαλάσει» αυτόν τον αριθμό για τους Ουκρανούς; Τις επόμενες ώρες θα έχουμε και την απάντηση…