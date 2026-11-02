Ο Κίμι Αντονέλι «τρέλανε» τους πάντες, πήρε τον τίτλο της Formula 1, και έμεινε στην ιστορία για πολλούς λόγους!

Και ο τίτλος της Formula 1 κατέληξε στα χέρια του Κίμι Αντονέλι!

Μπορεί στο Grand Prix του Μεξικού o Μαξ Φερστάπεν να πήρε την πρώτη θέση και ο Λιούις Χάμιλτον τη δεύτερη, αλλά δεν μπόρεσαν να βάλουν «στοπ» στο παιδί-θαύμα.

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆



The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old!#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/AtRw2RZsg9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Ο Ιταλός πήρε την τρίτη θέση και μαζί και τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, που προμηνύεται να είναι τεράστια.

Μέσα από μία «μαγική» σεζόν ο Κίμι Αντονέλι άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό! Τα ρεκόρ έρχονταν το ένα μετά το άλλο και όλοι υποκλίθηκαν στα κατορθώματά του.

Ωστόσο, αυτά που κατάφερε έχουν ιδιαίτερη αξία μέσα από δύο ξεχωριστά ρεκόρ.

Αρχικά, η Ιταλία είχε μία τεράστια «αναμονή», για να δει έναν οδηγό της στην πρώτη θέση. Πότε έγινε ξανά κάτι παρόμοιο;

Στο μακρινό 1953! Τότε, ο Αλμπέρτο Ασκάρι έκανε το back-to-back στα πρώτα «βήματα» της επαγγελματικής Formula 1!

Από τότε, κανένας άλλος «γείτονάς» μας δεν είχε καταφέρει να φτάσει έστω μία φορά στην κορυφή.

Η φράση: «ο Αντονέλι ‘έτρεξε’ πιο… γρήγορα από όλους», έχει και άλλη σημασία.

Σε ηλικία μονάχα 20 ετών και 63 ημερών στέφτηκε πρωταθλητής, ενώ πριν από έναν -σχεδόν- χρόνο τελείωσε το σχολείο.

Προφανώς και μιλάμε για τον νεότερο οδηγό που φτάνει στη No.1 θέση, «ξεπερνώντας» τον Σεμπάστιαν Φέτελ κατά τρία χρόνια!

Επιδόσεις, που κάνουν τους πάντες να αναρωτιούνται, αν ο Κίμι Αντονέλι είναι άνθρωπος…