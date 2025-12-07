Τι στιγμή και αυτή για τον Λάντο Νόρις; Κατέκτησε τον τίτλο της F1, αλλά μαζί του είχε και μία μεγάλη «θαυμάστριά» του να τον περιμένει!

Η Formula 1 έχει έναν νέο «βασιλιά»! Ο Λάντο Νόρις και η McLaren τα έκαναν όλα σωστά στο GP του Άμπου Άντι και στο τέλος είχαμε «πανηγύρια»!

Μπορεί να μην πήρε την 1η θέση, αλλά και με την 3η έγινε η δουλειά, καθώς ήταν αρκετή για να στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Όπως είναι λογικό, το χάρηκε με την… ψυχή του και μετά τη λήξη της «μάχης» του με τον Μαξ Φερστάπεν και τον Όσκαρ Πιάστρι «ξέσπασε» σε δάκρυα χαράς!

Ωστόσο, δεν ήταν μόνος του. Μαζί του είχαν ταξιδέψει, τόσο ο πατέρας του, όσο και η μητέρα του, αλλά και η σύντροφός του!

La mamá de Norris se lo merece más que Norris. pic.twitter.com/7VxzubO0Df — NANGO (@NangoCine) December 7, 2025

Όμως, αυτό που «έκλεψε» την παράσταση ήταν ο… ιδιαίτερος πανηγυρισμός που είχε με τη μητέρα του. Αμέσως, με το που βγήκε από το μονοθέσιό του «χώθηκε» στην αγκαλιά της, με τους δύο ανθρώπους να «ξεσπούν», μη έχοντας συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει.

Όταν ανέβηκε στο βάθρο και κοίταξε προς τα κάτω ο Λάντο Νόρις έκανε μία καρδούλα, που πήγαινε προς τη μητέρα του.

Προφανώς και υπήρχε και «ανταπόδοση» προς το μέρος του Βρετανού οδηγού! Σε μία στιγμή, μοναδική που χάρισε πολλά χαμόγελα, αλλά και όμορφες στιγμές, μετά από την κατάκτηση του τίτλου από τον 26χρονο.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον πανηγυρισμό του Λάντο Νόρις με τη μητέρα του: