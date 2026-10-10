Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς που «έρχονται» στην 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σάββατο (10/10)

Ποντάρισμα στην αλλαγή του LINE

19.30 ΑΕΚ – ΟΦΗ

Η ΑΕΚ μοιάζει να χρωστάει κάτι στον ΟΦΗ του Κόντη, καθώς της έχει στερήσει δύο τίτλους. Την απέκλεισε πέρυσι από το Κύπελλο και της πήρε φέτος το Σούπερ Καπ. Η ομάδα του Νίκολιτς συναντά δυσκολίες όταν βγαίνει μακριά από τη Φιλαδέλφεια, έχει αφήσει ήδη 4 βαθμούς και η μοναδική εκτός έδρας νίκη στον Βόλο ήρθε με τα χίλια ζόρια. Ο ΟΦΗ έχει δείξει φέτος πως είναι μία υπολογίσιμη ομάδα, ικανή να κάνει ζημιές. Πήρε το Σούπερ Καπ, πέρασε με δύο νίκες την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, κέρδισε στο Καραϊσκάκης, αλλά και τη Χόφενχαϊμ για το Γιουρόπα. Ο Κόντης αναμένεται να κατέβει στη Φιλαδέλφεια με συνταγή Καραϊσκάκης. Ο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Στρακόσια, Βάργκα, δεν θα ξεκινήσει τον Ζίνι, που έφτασε την Παρασκευή στην Αθήνα. Περιμένω ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να το κερδίσει στο όριο, ο ΟΦΗ να πάρει τη λευκή ισοπαλία, χτυπώντας σε αντεπιθέσεις. Υπερβολικά χαμηλές οι τιμές του άσου, αδικαιολόγητες με όσα έχει δείξει ο ΟΦΗ του Κόντη. Περιμένω να μην πάει ψηλά το σκορ, το βλέπουν οι εταιρείες πιο ανοιχτό το παιχνίδι από ό,τι εγώ. Έχουν πάει το line των γκολ στο 3,5 και με βοηθάνε να αγοράσω το under 3.5 στο 1.73.

ΑΕΚ: Επιστρέφει ο Ρότα (4/0), αλλά δεν θα προλάβουν Βάργκα (4/4), Στρακόσια (3 συμ.). Εξαιρετικά αμφίβολος ο Ζούμπκοφ.

ΟΦΗ: Μοναδικό πρόβλημα ο στόπερ Σιέλης που χτύπησε στην εθνική του.

19.30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Προβληματικές και οι δύο ομάδες. Ο Αστέρας Τρίπολης ξεκίνησε με 3 ήττες το πρωτάθλημα, μάζεψε λίγο το κλίμα με τις δύο ισοπαλίες, εντός 1-1 με ΑΕΚ και εκτός 2-2 με τον εκείνη την ημέρα κουρασμένο από τον θρίαμβο με Χόφενχαϊμ ΟΦΗ. Ο Ατρόμητος πληρώνει το ζήτημα που αντιμετωπίζει στα εντός έδρας παιχνίδια του. Δεν καταφέρνει να παίρνει νίκες στο Περιστέρι, ξεκίνησε τη σεζόν με ισοπαλία με την Καλαμάτα και ήττα με την Κηφισιά. Εκτός έδρας, κάνει πιο εύκολα ζημιές. Δεν είναι εύκολο να καταλήξουμε σε σημείο, μεγαλύτερη ασφάλεια προσφέρει το Goal Goal σε απόδοση 1.97. Να σημειωθεί πως τα τελευταία 7 παιχνίδια των δύο ομάδων στην Τρίπολη έχουν γκολ και από τις δύο ομάδες.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Επανέρχεται λογικά ο μπακ Δεληγιαννίδης.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Απέκτησε τον μεσοεπιθετικό Οφόρι. Επιστρέφουν ο μεσοεπιθετικός Νούνιες και ο εξτρέμ Τζοβάρας.

Κυριακή (11/10)

Γκολ στο ντέρμπι!

17.00 ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Η Κηφισιά έκλεισε τον πρώτο κύκλο αγώνων με εντυπωσιακό διπλό στο Περιστέρι, σε ένα παιχνίδι που το ποδόσφαιρο δικαίωσε το καλό ξεκίνημα που έχει κάνει η ομάδα του Λέτο και της έδωσε την πρώτη νίκη. Ο Παναιτωλικός ξεκίνησε με 3 νίκες στα 3 πρώτα παιχνίδια, ακολούθησαν δύο εύκολες ήττες με Παναθηναϊκό 3-0 και εντός από τον ΠΑΟΚ 1-3. Η αλήθεια είναι πως ήταν υπερβολικά καλό το ξεκίνημα για τις δυνατότητες της ομάδας του Αναστασίου. Η Κηφισιά περιμένω να πάρει τον έλεγχο, όταν έχει όμως την κατοχή μπάλας, δεν της είναι εύκολο να δημιουργήσει, παίζει καλύτερα σε συνθήκες χώρου. Περιμένω να ελέγξει το παιχνίδι η Κηφισιά, να παίξει για τον βαθμό ο Παναιτωλικός, επιλογή το 1ΧΔ με under 3.5 στο 1.60.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Επιστρέφουν οι στόπερ Φαν Έιμα (1/0), Ντε Λουίς (1/0) και οι χαφ Κούσουλος (1/0), Δοϊρανλής (2/0) που έλειπαν στα τελευταία.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Επιστρέφουν οι μέσοι Σατσιάς (4/0) και Μπάσι (4/0).

17.00 ΗΡΑΚΛΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Επιστρέφει στη φυσική του έδρα ο Ηρακλής. Σε ένα παιχνίδι που μοιάζει με εξάποντο παραμονής. Η ομάδα του Ματσάρι, παίζοντας κυρίως αμυντικά, έχει καταφέρει να κρατήσει ένα αήττητο στα τελευταία 4 παιχνίδια, ανεβάζοντάς την στην 8η θέση. Υποδέχεται τον Λεβαδειακό, που έχει απογοητεύσει στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Χαραλάμπους έχει πάρει μόλις 1 βαθμό και είναι η μοναδική που δεν έχει σκοράρει στο πρωτάθλημα. Δεν παίζει καθόλου με μπάλα, ο Ηρακλής δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει σε ένα must-win παιχνίδι. Περιμένω αγωνιστική βελτίωση μετά τη διακοπή από τον Λεβαδειακό, το Χ2Δ στο 1.65.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Παραμένει εκτός ο εξτρέμ Μπαρσένας, επιστρέφει ο χαφ Χρομάντα.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Έκανε δυνατή μεταγραφή στη διακοπή με τον Αιγύπτιο χαφ Ελνένι (δεν είναι ακόμα έτοιμος), άλλοτε της Άρσεναλ, πήρε και τον Σλοβάκο στόπερ Γκιομπέρ.

19.00 ΑΡΗΣ – ΒΟΛΟΣ

Ο Άρης απογοήτευσε στα τρία συνεχόμενα ντέρμπι που έδωσε. Έχασε με κάτω τα χέρια στην έδρα της ΑΕΚ με 5-0, ηττήθηκε με 2-0 στην Τούμπα, κόλλησε στο 0-0 στο εντός έδρας ντέρμπι Θεσσαλονίκης με τον Ηρακλή. Ο Γρηγορίου δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει την ποιότητα που υπάρχει επιθετικά, το ρόστερ αμυντικά έχει ζητήματα. Ο Βόλος γνώρισε μία τιμωρία-σοκ -3 βαθμών και πλέον βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς έπεσε ουραγός και έχει -1 βαθμό. Έχει την υποχρέωση να πάρει κάτι στο Βικελίδης. Μονόδρομος η νίκη για τον Άρη, το αποτέλεσμα για τον Βόλο, περιμένω να γίνει μάχη. Δεν θα πάρω σημείο, επιλογή το NO BET.

ΑΡΗΣ: Φρέσκα προβλήματα ο μεσοεπιθετικός Μανού (4/1) και ο εξτρέμ Γιαννιώτας (5/0), αμφίβολος ο μέσος Μπασίρου (4/0).

ΒΟΛΟΣ: Τιμωρημένοι οι μπακ Μεντίλ (4/0) και Μύγας (5/0).

21.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Πριν τη διακοπή, ο Παναθηναϊκός ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Ξεκίνημα με 5/5, με ωραίο, ελκυστικό ποδόσφαιρο και μία αίσθηση πως είναι το φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα. Αντίθετα, το ξεκίνημα του Ολυμπιακού προβληματικό. Ήρθε μετά την ισοπαλία με τον Βόλο η αντικατάσταση του Μεντιλίμπαρ, οι ερυθρόλευκοι όμως δυσκολεύονται να σκοράρουν και με τον Αλγουαθίλ. Συνολικά μετράνε 4 γκολ σε 5 παιχνίδια και μόλις 1 σε 2 παιχνίδια με τον νέο προπονητή. Αυτά τα παιχνίδια όμως μεταξύ των αιωνίων είναι πάντα διαφορετικά. Τα τελευταία χρόνια, πολλές φορές ο Ολυμπιακός πήγε σε αυτό το παιχνίδι σαν απόλυτο φαβορί, αλλά δεν κατάφερε να το κερδίσει. Τώρα οι όροι μοιάζει να έχουν αλλάξει. Πιστεύω πάντως πως ο Παναθηναϊκός έχει αμυντικά ζητήματα, αλλά δεν έχει δεχτεί πίεση μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα για να αναδειχτούν. Το επιθετικό ταλέντο είναι τεράστιο για την ομάδα του Νίστρουπ, ασφαλής επιλογή μοιάζει το Goal Goal στο 1.90.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μακροχρόνια ο Ελ Κααμπί, επανέρχεται ο Σα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Τραυματίστηκε ο Λιβάι (5/0), επανέρχεται ο Ταμπόρδα (4/3).

Δευτέρα (12/10)

ΠΑΟΚ αλλά στο 2.80!

18.00 ΠΑΟΚ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Με τον τρόπο που ξεκίνησε η σεζόν, τη δεύτερη θέση με 12 βαθμούς σε 5 παιχνίδια θα την αγόραζε ο Λίσι. Στις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών αποκτήθηκαν τρεις κομβικοί παίκτες, ο στόπερ Ντιέγκο Κόστα, το 6άρι Γιάκιτς και ο φορ Μπανζά. Εντυπωσιακό ξεκίνημα έχει κάνει και ο Εντιάγε, που έχει αναβαθμίσει τη θέση του φορ στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πρόγραμμα με 3 παιχνίδια εντός στα επόμενα 4. Καλαμάτα εντός, Ηρακλή εντός, ΟΦΗ εκτός, Αστέρα εντός και κλείνει για την επόμενη διακοπή με Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Αν αξιοποιήσει την έδρα, θα πάει σε καλή βαθμολογική θέση στο Καραϊσκάκης. Η Καλαμάτα έχει δείξει πως διαθέτει επιθετικό ταλέντο, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, αμυντικά έχει ζητήματα. Επειδή είναι μονό παιχνίδι τη Δευτέρα, θα πάρω το ρίσκο να ποντάρω σε νίκη του ΠΑΟΚ, σκοράροντας όμως και οι δύο ομάδες, κάτι που προσφέρεται σε απόδοση 2.80.

ΠΑΟΚ: Συμμετέχουν κανονικά στις προπονήσεις οι Γιαννούλης, Ελουστόντο, Κόστα, Χατζηδιάκος.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Επιστρέφουν οι εξτρέμ Βάργκας, Σίγκουρντσον και οι χαφ Καρεάσο, Μιράντα.