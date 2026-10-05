Απίστευτος Ναντίρ Ιφί «μίλησε» ξανά σε νεκρό χρόνο… χορεύοντας ενώ άφησε άφωνο μέχρι και τον Ουεμπανιάμα. Αλλά έπρεπε να μετρήσει;

Προκαλεί σε κάποιον εντύπωση το γεγονός πως ο Ναντίρ Ιφί έχει την ικανότητα να δημιουργήσει χώρο όταν αυτός δεν υπάρχει και δίνοντας μία μεγάλη καμπύλη στην μπάλα, αυτή να καταλήγει στο αντίπαλο καλάθι «κουφαίνοντας» αντιπάλους και συμπαίκτες;

Μάλλον όχι με τα σουτ που έχει βάλει τα τελευταία χρόνια. Ο άσος της Παρί έκανε ξανά τις… τρέλες του στο φινάλε του ματς της απόδρασης της ομάδας από τη γαλλική πρωτεύουσα στο Λε Μαν (101-103), αφήνοντας άφωνους τους αντιπάλους του. Και φυσικά άνοιξε ξανά η κουβέντα αν έπρεπε να καταλογιστεί το εύστοχο buzzer beater του, αφού αυτό προέκυψε μέσω της iconic κίνησής του.

Το μάτι όμως, όσο κι αν τον έχει συνηθίσει, δεν σταματά να γοητεύεται. Ίσως κι αυτό των διαιτητών…

Δεύτερη (εκτός έδρας) νίκη για την Παρί στην εκκίνηση της σεζόν στην Pro A σε δύο αγώνες, με τον Ναντίρ Ιφί να κάνει πάλι… όργια. Ο πολυτάλαντος Rising Star της Euroleague για το 2025 πριν αυτή η ατομική διάκριση καταλήξει στον Γιαν Μοντέρο, έβαλε 33 πόντους και μοίρασε 9 ασίστ για κανένα λάθος στο διπλό απόδρασης της Παρί. Το οποίο υπέγραψε με τον παρακάτω τρόπο. Μόνος μου και όλοι σας…

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Με το στόμα ανοιχτό βέβαια δεν έμειναν μονάχα οι απανταχού φαν της πορτοκαλί θεάς αλλά ακόμη και οι πρωταγωνιστές αυτής, που τα έχουν δει… όλα με τον Ιφί. Ακόμα και ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα που σχολίασε «αυτό το παιδί είναι άρρωστο» σε κάποιο βίντεο με την εκτέλεσή του.