Πολλά «μαύρα σύννεφα» πάνω από το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη, που απουσιάζει από τον πάγκο της Μονακό κόντρα στη Σολέ!

Ο Βασίλης Σπανούλης δηλώθηκε «ασθενής» και δεν ήταν στον πάγκο της Μονακό στην αναμέτρηση του γαλλικού πρωταθλήματος απέναντι στη Σολέ.

Οι εξελίξεις στον σύλλογο είναι έντονες, καθώς ο Έλληνας προπονητής έχει στο μυαλό του σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης. Έτσι, δεν θα κοουτσάρει στο παιχνίδι του Σαββάτου (07/03) για τη LNB Pro A. Από τον αγώνα θα απουσιάζει επίσης και ο συνεργάτης του, Ηλίας Καντζούρης, ο οποίος δηλώθηκε και εκείνος ασθενής.

Η απουσία αυτή ήρθε σε μια περίοδο έντονης πίεσης για τη Μονακό και πολλοί «λένε» ότι έχει να κάνει με το αβέβαιο μέλλον του στον σύλλογο.



Ο 43χρονος τεχνικός εξετάζει εδώ και ημέρες το ενδεχόμενο να αποχωρήσει, ενώ οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές για την τελική του απόφαση. Παρότι δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για παραίτηση, το σενάριο της αποχώρησης μοιάζει αυτή τη στιγμή αρκετά πιθανό.

Παράλληλα, η κατάσταση στον σύλλογο είναι δύσκολη εδώ και εβδομάδες. Τα οικονομικά ζητήματα έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Και η αγωνιστική εικόνα της ομάδας δεν βοηθά την κατάσταση. Η Μονακό μετρά επτά ήττες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια στη Euroleague. Γεγονός, που έχει αυξήσει την πίεση εν όψει της τελικής φάσης της σεζόν.