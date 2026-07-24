Μπορεί να έχουν περάσει τα prime του προ πολλού, παρόλα αυτά ένας πρώην «πράσινος» εξακολουθεί να αποτελεί… μπελάς για τις αντίπαλες άμυνες. Έστω κι αν κοντεύει στα 40.

Τα χρόνια περνάνε αλλά η τέχνη δεν ξεχνιέται. Τουλάχιστον αργεί να «ξεθωριάσει» σε κάποιους ρομαντικούς που πέρα από το μέσα τους, το οποίο παραμένει ενεργό, αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Στο παρκέ.

Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Τζέιμς Φελντέιν. Ο Αμερικανός που δεν λέει να αποδεχθεί πως έχει περάσει το «κατώφλι» της σύνταξης και καλά κάνει αφού εντός των 4 γραμμών του παρκέ, εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τις αντίπαλες άμυνες.

Ο πρώην «πράσινος» (2015-17) με τα εκτελεστικά χαρίσματα, μπορεί να απέχει από το προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως έχει αφήσει και την ενεργό δράση. Κάθε άλλο…

Στα 38 του (γεννημένος τον Ιούνιο του 1988), ο Τζέιμς Φελντέιν συνέχισε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε να βάζει «φωτιά» στα αντίπαλα καλάθια στη Λατινή Αμερική για λογαριασμό της Νασιονάλ από την Ουρουγουάη. Τη φανέλα της οποίας φόρεσε την τελευταία διετία.

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού – με απολογισμό την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος κι ενός Κυπελλου – δεν αγωνίστηκε απλά αλλά ξεχώρισε τόσο στην εγχώρια λίγκα όσο και στο Americas BCL, όπου η ομάδα του κατέκτησε την 3η θέση.

Ο άλλοτε γκαρντ του «τριφυλλιού» και του Ερυθρού Αστέρα, μέτρησε 17.2 πόντους και 3.6 ασίστ ανά παιχνίδι (σε 30 ματς) με 37% στο τρίποντο τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος στην Ουρουγούαη, ενώ είχε και 13.1 πόντους με τρία ριμπάουντ και 3.4 τελικές πάσες στο Americas BCL (10 ματς).

Ο Τζέιμς Φελντέιν πέρασε και… ακούμπησε εκείνη τη διετία από τον Παναθηναϊκό, όντας εκ των διακριθέντων.