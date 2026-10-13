Ήταν δίκαιο, φυσιολογικό, λογικό και επόμενο. Ο Γιαν Μοντέρο γύρισε σε μία πόλη που λατρεύτηκε, εκεί όπου άλλαξε επίπεδο παίρνοντας τη Βαλένθια από το χέρι και οδηγώντας την μέχρι την κορυφή. Και όπως ήταν λογικό, οι φίλοι της ομάδας ανταπέδωσαν.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού για την 5η στροφή της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια στην Ισπανία, ήταν σημαδεμένο για πολλούς και διάφορους λόγους. Κυρίως όμως διότι ο «μικρός πρίγκιπας» τον πορτοκαλί επέστρεψε σε ένα γήπεδο που μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες, δοξαζόταν. Και έκανε… όργια.

Ένα πλατύ χαμόγελο συνόδευε τον Γιαν Μοντέρο από το πρωί της Τρίτης (13/10), βλέποντας φίλους και γνωστούς. Αν και προσηλωμένος στο ζέσταμά του με τους «ερυθρόλευκους» πριν το τζάμπολ της σπουδαίας αμναμέτρησης, χωρίς να σηκώσει βλέφαρο κατά το βίντεο που είχαν φτιάξει οι άνθρωποι της ομάδας, κατά την παρουσίαση του Ολυμπιακού αντέδραση.

Όλοι οι φίλοι της Βαλένθια στη Roig Arena σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν ως ένα ευχαριστήριο δείγμα για όσα έκανε για εκείνους. Και ο ίδιος ανταπέδωσε. Για κάποια δευτερόλεπτα ο χρόνος πάγωσε. Οι «πορτοκαλί» χειροκροτούσαν τον δικό τους Μοντέρο που τον έβλεπαν στα ερυθρόλευκα και εκείνος ζούσε τη στιγμή.

Η ανάκρουση των ονομάτων σταμάτησε για λίγο.