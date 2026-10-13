Ο Ολυμπιακός αγνοείτο στη Βαλένθια, με τη χειρότερη επίδοση ημιχρόνου την τελευταία 15ετία.

Ένας Ολυμπιακός όπως δεν τον έχουν συνηθήσει οι φίλοι του παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος της πανέμορφης Roig Arena.

Άνευρος, άοσμος, άστοχος και σοφτ στα αμυντικά του καθήκοντα, επέτρεψε στους πορτοκαλί του Νίκολα Μίροτις και του Τι Τζέι Σορτς να κάνουν… πάρτι στο πρώτο μέρος.

Ο Ολυμπιακός έπεσε στην παγίδα της Βαλένθια που έπαιζε στο δικό της τέμπο. Μια Βαλένθα που είχε 40 κατοχές στο πρώτο ημίχρονο, 7 εύστοχα τρίποντα, 17 ασίστ για μόλις δύο λάθη. Απίστευτη αναλογία η οποία καθρεφτίστηκε και στον φωτεινό πίνακα για το 59-34 των ερυθρολεύκων.

Η διαφορά των 25 πόντων που βρέθηκε πίσω ο πρωταθλητής Ευρώπης στο πρώτο μέρος, ισοδυναμεί με την χειρότερη επίδοση της τελευταίας 15ετίας για την ομάδα του Λιμανιού.

Για να βρει κανείς μεγαλύτερη διαφορά στο ημίχρονο την οποία κλήθηκε ο Ολυμπιακός να κυνηγήσει στο δεύτερο μέρος, πρέπει να γυρίσει σε μια βαριά ήττα τον Φλεβάρη του 2012 στην Μόσχα από την ΤΣΣΚΑ. Όταν βρέθηκε να χάνει με 54-26 μέχρι την ανάπαυλα. Ματς που τελείωσε με 96-64.