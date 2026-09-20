Ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν άργησε να δείξει πως είναι διατεθειμένος να αφήσει το δικό του «στίγμα» στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η «Βασίλισσα» επικράτησε του Ολυμπιακού (19/09, 89-93) στον τελικό του Euroleague Super Cup, που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι, κατακτώντας έτσι το ιστορικό πρώτο τρόπαιο της νεοσύστατης διοργάνωσης.
Πάντως, αν κάτι ξεχώρισε από τον τελικό του Σαββάτου (19/09), ήταν μία κίνηση του Ισπανού τεχνικού της Ρεάλ, που θύμισε τη θητεία του στον πάγκο της Βαλένθια.
Γίνεται λόγος, φυσικά, για τις συνεχείς αλλαγές που έκανε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, προκειμένου να διατηρήσει φρέσκους τους παίκτες του στο παρκέ. Μία συνήθεια που είχε και όταν βρισκόταν στον πάγκο των «νυχτερίδων».
Μιλώντας με αριθμούς, η Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποίησε, μόνο στο πρώτο ημίχρονο, συνολικά 26 αλλαγές! Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός περιορίστηκε στις 8.
Στο δεύτερο μέρος, η ισπανική ομάδα προχώρησε σε 18 αλλαγές στο σύνολο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παραμένει στον ίδιο αριθμό, που είχε και στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα (8).
Κάπως έτσι, ο Πέδρο Μαρτίνεθ κατάφερε να βγάλει μεγαλύτερη φρεσκάδα από την ομάδα του, αλλά και να κινούνται οι παίκτες του σε σαφώς πιο υψηλές ταχύτητες.