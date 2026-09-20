Η κίνηση του Πέδρο Μαρτίνεθ στον τελικό του Euroleague Super Cup, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης, που θύμισε… Βαλένθια.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν άργησε να δείξει πως είναι διατεθειμένος να αφήσει το δικό του «στίγμα» στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «Βασίλισσα» επικράτησε του Ολυμπιακού (19/09, 89-93) στον τελικό του Euroleague Super Cup, που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι, κατακτώντας έτσι το ιστορικό πρώτο τρόπαιο της νεοσύστατης διοργάνωσης.

Πάντως, αν κάτι ξεχώρισε από τον τελικό του Σαββάτου (19/09), ήταν μία κίνηση του Ισπανού τεχνικού της Ρεάλ, που θύμισε τη θητεία του στον πάγκο της Βαλένθια.

The most decorated club in EuroLeague history just added another piece of silverware to its glittering résumé 🌟 pic.twitter.com/OfaBNWgbyz — EuroLeague (@EuroLeague) September 19, 2026

Γίνεται λόγος, φυσικά, για τις συνεχείς αλλαγές που έκανε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, προκειμένου να διατηρήσει φρέσκους τους παίκτες του στο παρκέ. Μία συνήθεια που είχε και όταν βρισκόταν στον πάγκο των «νυχτερίδων».

Μιλώντας με αριθμούς, η Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποίησε, μόνο στο πρώτο ημίχρονο, συνολικά 26 αλλαγές! Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός περιορίστηκε στις 8.

SUPERCUP CHAMPIONS 🏆@RMBaloncesto become the first-ever Euroleague Basketball SuperCup champions! ⚪️



Another piece of silverware for the most decorated EuroLeauge team! pic.twitter.com/0izgguOnLo — EuroLeague (@EuroLeague) September 19, 2026

Στο δεύτερο μέρος, η ισπανική ομάδα προχώρησε σε 18 αλλαγές στο σύνολο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παραμένει στον ίδιο αριθμό, που είχε και στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα (8).

Κάπως έτσι, ο Πέδρο Μαρτίνεθ κατάφερε να βγάλει μεγαλύτερη φρεσκάδα από την ομάδα του, αλλά και να κινούνται οι παίκτες του σε σαφώς πιο υψηλές ταχύτητες.