Γνωστός για τις εκδηλώσεις χαράς του (και όχι μόνο) ο Ιταλός προπονητής, «χτύπησε» με τα δικά του ΚΑΙ στη γειτονική Τουρκία.

Η αγωνιστική δράση στη γειτονική Τουρκία ξεκίνησε τις προηγούμενες ώρες για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 με αρκετά highlights και σημεία άξια αναφοράς.

Από την εκκωφαντική επικράτηση της φιλόδοξης και ιδιαιτέρως ταλαντούχας Μπαχτσεσεχίρ επί της Φενέρμπαχτσε με 98-83, μέχρι τη σταθερή αξία που ακούει στο όνομα Τζιανμάρκο Ποτσέκο.

Ο Ιταλός, όπως και αρκετοί ακόμα συμπατριώτες του προπονητές, ζουν έντονα την κάθε κατάσταση και συνθήκη κατά τη διάρκεια (και όχι μόνο) του εκάστοτε αγώνα, κάτι που συχνά προσφέρει άπλετο περιεχόμενο.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει το τρέξιμο και το άλμα του στην αγκαλιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Ευρωμπάσκετ του 2022 ή μήπως την έκρηξή του πριν από μερικούς μήνες στο φινάλε του ματς με τη Φενέρ και έπειτα από το νικητήριο καλάθι του Μπόλντγουιν;

Ο Ιταλός τεχνικός τους τελευταίους μήνες έχει αναλάβει τα ηνία της Γαλατασαράι στη γειτονική Τουρκία και εσχάτως, είδε την ομάδα του να μπαίνει με το δεξί στις υποχρεώσεις της περιόδου 2026-27. Η Γαλατά έριξε κατοστάρα στη νεοφώτιστη Καγίροβα και ο Ποτσέκο έμοιαζε ιδιαίτερα χαρούμενος για το γεγονός αυτό, δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Μάλιστα ο Ιταλός προπονητής κατά την καθιερωμένη συνήθειά του να χαιρετάει τους παίκτες του στον πάγκο έναν προς έναν όταν όλα έχουν κριθεί, μετέτρεψε το high-five σε… χαστουκάκι. Σε στυλ πειράγματος φυσικά.

Γνωστός για το στυλ του, το πάθος του για το μπάσκετ και την ομάδα την οποία προπονεί γίνεται συχνά μεταδοτικό και στους παίκτες του που τον λατρεύουν, πέρα από τις επαγγελματικές του ικανότητες και γι’ αυτό που είναι…