Μία πάσα που ισοδυναμεί με μισό πρωτάθλημα. Μία τελική πάσα που φέρνει σε… ποίημα. Αυτό έκανε ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν σε (σχεδόν) νεκρό χρόνο στη Τουρκία και καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα στον 4ο τελικό της Φενέρμπαχτσε με τη Μπεσίκτας, χρίζοντας την ομάδα του Σάρας πρωταθλήτρια στη γειτονική χώρα για μία ακόμα φορά.

Ο εκρηκτικός Αμερικανός γκαρντ που ανέκαθεν αποτελεί βαρόμετρο για τη Φενέρμπαχτσε του Γιασικεβίτσιους, παρότι έδειχνε «κλεισμένος» και εγκλωβισμένος στη baseline της φιλότιμης Μπεσίκτας που το πάλεψε το παιχνίδι παρά τις σημαντικές της απουσίες, βρήκε no look πάσα στον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και εκείνος με ψυχραιμία και χέρι αλφάδι, έδωσε από την 19η του Ιούνη το πρωτάθλημα στη Φενέρ με 77-75.

Ικανός για το απόλυτο highlight αλλά και να πάρει την ομάδα στον… λαιμό του ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν, που έχει πιστούς φαν αλλά και μπασκετικούς φιλάθλους που δεν τον συμμερίζονται. Αυτή όμως είναι η μοίρα του baller που καλείται να πάρει αποφάσεις στον κόσμο της πορτοκαλί θεάς. Τη μία βραδιά μπορεί να αποθεώνεται και την άλλη να λοιδωρείται.

Ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν πήρε την αντίπαλη άμυνα πάνω του με το μπάσιμο που έκανε, ήξερε ακριβώς που θα βρει τον συμπαίκτη του και εκείνος – με το ούτως ή άλλως φαρμακερό σουτ που διαθέται – τον δικαίωσε.

Η φάση αυτή σήμανε την τρίτη συνεχόμενη κατάκτηση της BBL για την πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, η οποία μονοπωλεί την κορυφή την τελευταία δεκαετία μαζί με την Εφές.