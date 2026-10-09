Η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία στα μπαράζ, με φόντο μία θέση στην τελική φάση του EURO U21. Παράλληλα, όμως, θα συναντήσει απέναντί της και ένα… γνώριμο επώνυμο!

Η Εθνική Ελπίδων, παρά την εντυπωσιακή της παρουσία στα προκριματικά, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση του EURO U21.

Τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου της, πίσω από τη Γερμανία, ενώ για ένα μόλις γκολ δεν μπόρεσε να γίνει η καλύτερη δεύτερη σε αυτή τη φάση των προκριματικών. Κάτι που θα της χάριζε και πάλι μία θέση στην τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Έτσι λοιπόν, θα χρειαστεί να αγωνιστεί σε αγώνες μπαράζ, ώστε μέσα από εκεί να κερδίσει το πολυπόθητο εισιτήριο και να επιστρέψει σε EURO U21, για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια.

✍️Την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει σε διπλούς νοκ άουτ αγώνες η Εθνική Ελπίδων στα 𝐩𝐥𝐚𝐲-𝐨𝐟𝐟 πρόκρισης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας, τα οποία θα διεξαχθούν στο διάστημα 𝟗-𝟏𝟕 Νοεμβρίου.

✍️Σύμφωνα με τη διαδικασία της κλήρωσης η Ισλανδία που κληρώθηκε πρώτη θα… pic.twitter.com/S0XYkCRbVr — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) October 9, 2026

Έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη, η Εθνική Ελπίδων θα χρειαστεί να κοντραριστεί με την Ισλανδία, σε διπλά παιχνίδια που θα γίνουν στο διάστημα μεταξύ 9-17 Νοεμβρίου. Η πρώτη αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να γίνει εκτός έδρας, ενώ ο επαναληπτικός θα λάβει χώρα στην Ελλάδα.

Πάντως, η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα… γνώριμο επώνυμο σε αυτούς τους αγώνες. Τόσο στον ελληνικό χώρο, όσο φυσικά και στον ευρωπαϊκό.

Γιατί η Εθνική Ελπίδων δεν πήρε την απευθείας πρόκριση, ενώ είχε ίδιο συντελεστή με την Πολωνία Η Εθνική Ελπίδων θα είναι στα Play Offs των προκριματικών του EURO U21, ενώ έφτασε μία… ανάσα από την απευθείας πρόκριση.

Πρόκειται για τον υψηλόσωμο επιθετικό της Μάλμε, Ντανιέλ Γκούντγιονσεν, ο οποίος σκόραρε 7 φορές στα 5 ματς που αγωνίστηκε στον προκριματικό γύρο με τη φανέλα της Ισλανδίας, έχοντας βρει δίχτυα σε όλα!

Ο 20χρονος επιθετικός βρίσκεται στη Μάλμε από το 2022, όταν και μετακόμισε στις ακαδημίες της. Προηγουμένως, είχε βρεθεί τόσο στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα, όσο και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Φυσικά, το επώνυμο είναι αρκετά γνωστό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη γενικότερα. Πρόκειται για τον γιο του Εϊντούρ Γκούντγιονσεν, του σπουδαίου Ισλανδού με τη μεγάλη καριέρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τσέλσι και Μπαρτσελόνα ξεχωρίζουν στο βιογραφικό του, ενώ φυσικά είχε περάσει και από την Ελλάδα, για λογαριασμό της ΑΕΚ τη σεζόν 2011-12, έστω κι αν έμεινε εκτός γηπέδων για μεγάλο διάστημα λόγω σοβαρού τραυματισμού.

Με τους «μπλε» του Λονδίνου, μεταξύ άλλων, κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα της Premier League, ενώ στη Βαρκελώνη στέφθηκε πρωταθλητής στο Champions League το 2009, όντας μέλος της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα, που εκείνη την περίοδο «σάρωσε» όλα τα τρόπαια!

Η οικογένεια που έγραψε ιστορία

Πάντως, η οικογένεια Γκούντγιονσεν έχει αφήσει ανεξίτηλα γραμμένο το όνομά της, στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Στις 24 Απριλίου του 1996, στο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Εσθονία, ο 34χρονος Άρνορ Γκούντγιονσεν άφησε τη θέση του στον 17χρονο γιο του, Εϊντούρ. Ήταν μία ιστορική αλλαγή, έστω κι αν έγινε σε φιλικό αγώνα. Για πρώτη φορά, πατέρας και γιος είχαν συμμετοχή στην ίδια αναμέτρηση, σε διεθνές επίπεδο!

Φυσικά, οι δυο τους ήθελαν να παίξουν και ταυτόχρονα στον αγωνιστικό χώρο. Παρ΄ όλα αυτά, η ομοσπονδία της Ισλανδίας επιθυμούσε η στιγμή αυτή να πραγματοποιηθεί εντός της χώρας. Αυτό, όμως, φαίνεται πως δεν ήταν γραφτό.

Ο νεαρός, τότε, Εϊντούρ, λίγες εβδομάδες αργότερα έσπασε το πόδι του, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ-άουτ, για σχεδόν ενάμισι χρόνο. Ο πατέρας του, μέχρι την επιστροφή του γιου του, είχε αποσυρθεί πια από την ενεργό δράση και έτσι, δεν κατάφεραν να αγωνιστούν ποτέ ταυτόχρονα στην ίδια αναμέτρηση.