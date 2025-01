Ο Μπόρις Κλέιμαν είναι γνωστός στο ευρύ ελληνικό κοινό, μετά από τα περάσματά του σε διάφορες ομάδες της Stoiximan Super League, και όχι μόνο.

Τον Ιούλιο του ’23 είχε μεταφερθεί στον Βόλο ΝΠΣ από την κυπριακή Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Να σημειωθεί πως στην θητεία του εκεί, είχε πιάσει και ένα πέναλτι του Αντράζ Σπόραρ, στο φινάλε της σεζόν 2022-2023.

Έπειτα αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα, μέχρι να πάει δανεικός στα Χανιά, και από εκεί στον Αγροτικό Καστρίτσας!

Η τελευταία ομάδα συμμετέχει στις τοπικές κατηγορίες της Ηπείρου, με τον Κλέιμαν να μην σταματά εκεί.

Ο 34χρονος ολοκλήρωσε μια νέα μεταγραφή, αυτή την φορά στον ΑΟ Ζωοδόχου, που αγωνίζεται στο Β’ τοπικό της ΕΠΣ Ηπείρου.

Το πιο αξιοσημείωτο, είναι πως ο Κλέιμαν, παρά την μακροχρόνια καριέρα και εμπειρία του κάτω από τα δοκάρια, έκανε… στροφή 180 μοίρες, βρισκόμενος πλέον στην κορυφή της επίθεσης!

Η ανακοίνωση του ΑΟ Ζωοδόχου:

«Ο Αθλητικός Όμιλος Ζωοδόχος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Boris Kleyman.

Ο Boris υπήρξε για πολλά χρόνια επαγγελματίας ποδοσφαιριστής έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων στο Βόλο, τον Πας Γιάννινα και τα Χανιά στη χώρα μας. Το τελευταίο εξάμηνο υπήρξε ποδοσφαιριστής του Αγροτικού Καστρίτσας.

Tου ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική σεζόν μακριά από τραυματισμούς.

Welcome to our family Boris».