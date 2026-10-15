Η Ελλάδα απέχει μία ανάσα από τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Η διαφορά με Τσεχία-Πολωνία και γιατί είναι σημαντική.

Η ήττα της ΑΕΚ με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League στέρησε από την Ελλάδα τη χρυσή ευκαιρία να προσπεράσει την Τσεχία και την Πολωνία, οι οποίες ισοβαθμούν στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Ή μάλλον πιο σωστά, να τις προσπεράσει ήδη από το βράδυ της Τετάρτης (14/10), πριν καν πέσουν στη «μάχη» της Ευρώπης οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.

Πλέον, το βάρος πέφτει στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ, οι οποίοι καλούνται την Πέμπτη (15/10) να μαζέψουν πολύτιμους βαθμούς, με τους Πειραιώτες και τους Κρητικούς να δοκιμάζονται σε δύσκολες εκτός έδρας αναμετρήσεις απέναντι σε Μαρσέιγ και Ρεν αντίστοιχα, ενώ το «τριφύλλι» υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Η διαφορά της χώρας μας από τη 10η θέση είναι ελάχιστη, μόλις 113 βαθμοί, δηλαδή λιγότερο από μία ισοπαλία. Κάτι που σημαίνει πως η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να «πατήσει» στη 10η θέση, ήδη από αυτήν την αγωνιστική.

Η βαθμολογία της UEFA:

9. Τουρκία 50.275 – 4/5 ομάδες

10. Τσεχία 45.125 – 4/5 ομάδες

11. Πολωνία 45.125 – 2/5 ομάδες

12. Ελλάδα 45.012 – 4/5 ομάδες

13. Νορβηγία 39.212 – 4/5 ομάδες

14. Δανία 38.306 – 4/4 ομάδες

Η σημασίας της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA:

Γιατί, όμως, είναι σημαντική η 10η θέση; Διότι αναβαθμίζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια!

Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής της Stoiximan Super League θα έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Champions League.

Από εκεί και πέρα, ο 2ος θα ξεκινά από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ στο Europa League θα υπάρχουν δύο διαθέσιμα εισιτήρια, που θα πηγαίνουν στον 3ο (2ος προκριματικός γύρος) και στον Κυπελλούχο (Play Offs).

Ο 4ος του πρωταθλήματος θα ξεκινά από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.