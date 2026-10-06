Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασία του με τον Αντώνη Τσιφτσή. Ωστόσο, έχει μπροστά του ένα πολύ «καυτό» καλοκαίρι.

Ο Αντώνης Τσιφτσής θα συνεχίσει να είναι στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Το συμβόλαιο του Έλληνα γκολκίπερ έφτανε στο τέλος του το 2028, αλλά κοινή επιθυμία ήταν να υπάρξει μία πρόωση επέκταση.

Αυτή θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι και η «αφετηρία» για ένα πάρα πολύ «καυτό» καλοκαίρι. Οι Θεσσαλονικείς έχουν μπροστά τους πολλά «ανοιχτά» μέτωπα, καθώς οι συμφωνίες που λήγουν είναι πάμπολλες.

Όχι ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 19 παίκτες έχουν συμβόλαιο που λήγουν σε λίγους μήνες!

Μερικοί εξ αυτών είναι οι νεαροί: Γιώργος Κοσίδης, Δημήτρης Μοναστηρλής, Δημήτρης Τσοπούρογλου και Κωνσταντίνος Μπαλωμένος.

Υπάρχουν πάντα οι δανεικοί: Σιμόν Μπανζά, Ντιέγκο Κόστα, Σερίφ Εντιαγέ και Κρίστιαν Γιάκιτς.

Στην ίδια λίστα υπάρχουν και οι: Γιάννης Μιχαηλίδης, Τάισον, Μπαπτίστ Σάνταμαρια, Γίρι Παβλένκα, Φέντορ Τσάλοφ, Μπάμπα, Σουαλιχό Μεϊτέ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Δημήτρης Πέλκας και Κίριλ Ντεσπόντοφ!

Παίκτες που έχουν ενεργό ρόλο στις επιλογές του Αλέσιο Λίσι. Ωστόσο, είναι πιθανό ο ΠΑΟΚ να τους χάσει ως ελεύθερους από τον επόμενο Γενάρη, αν δεν «τρέξει» να «κλείσει» αυτές τις υποθέσεις.

Η «αφετηρία» έγινε με τον Αντώνη Τσιφτσή και μένει να φανεί, αν ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα μπορέσει να κάνει το ίδιο και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα συμβόλαια των παικτών του ΠΑΟΚ.