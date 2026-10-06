Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις «υπηρεσίες» του Λιβάι Γκαρσία, για 2-3 εβδομάδες. Τι «χάνει» η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ;

Ένα πολύ δυσάρεστο νέο είχε για τον Παναθηναϊκό η διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Ο Λιβάι Γκαρσία ταξίδεψε στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, για να φορέσει το εθνόσημο στο στήθος.

Ωστόσο, επιστρέφει στην Ελλάδα, με τραυματισμό. Στο παιχνίδι με το Κουρασάο (02/10, 1-0) αισθάνθηκε ενοχλήσεις και τελικά οι εξετάσεις του «έδειξαν» θλάση στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού.

Levi Garcia: cool, calm and classy 🇹🇹 pic.twitter.com/6f9yg0hftR — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) September 25, 2026

Αυτό σημαίνει πως δεδομένα θα μείνει στα «πιτς», με τον εκτιμώμενο χρόνο να είναι 2-3 εβδομάδες, ώστε να επιστρέψει στη δράση.

Τι «χάνει» ο Παναθηναϊκός, με την απουσία του πρώην παίκτη της ΑΕΚ;

Αρχικά, μιλάμε για έναν από τους πιο γρήγορους παίκτες του κλαμπ του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Σύμφωνα με το Sofascore, ο Λιβάι Γκαρσία έχει «πιάσει» μέγιστη ταχύτητα 34.5 χιλιόμετρα την ώρα στη Stoiximan Super League.

Μεγαλύτερη έχουν μόνο οι Ανδρέας Τεττέη (34.7), αλλά και ο Φακούντο Πελίστρι (34.8).

Από εκεί και πέρα, μπορεί ακόμα να μην έχει «συνδεθεί» με τα αντίπαλα δίχτυα στο ελληνικό πρωτάθλημα, όμως απειλεί συνεχώς.

Μαζί με τους Βισέντε Ταμπόρδα και Σίριελ Ντέσερς, είναι οι τρεις παίκτες που «μετρούν» τρεις τελικές ανά παιχνίδι!

Μάλιστα, για τον Λιβάι Γκαρσία οι 1.4 είναι στον στόχο, με τον Βισέντε Ταμπόρδα να έχει μόνο καλύτερα «νούμερα» (1.5).

Πλέον, ο Τζέικομπ Νίστρουπ γνωρίζει ότι δεν θα έχει για αρκετό καιρό τον 28χρονο επιθετικό.

«Χάνοντας» δύο στοιχεία που θα ήθελε να τα έχει στην ομάδα του, αλλά θα προσπαθήσει να τα «καλύψει» με τις εναλλακτικές του.