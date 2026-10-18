Ο Αλέσιο Λίσι στάθηκε στον χαρακτήρα που έδειξαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά και στην αντίδραση που έβγαλαν στο «χαοτικό» ματς με τον Ηρακλή.

Σε ένα αρκετά επεισοδιακό ματς, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει του Ηρακλή με ανατροπή (18/10, 2-1), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Αν και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με γκολ του Μάρκες, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αρχικά ισοφάρισε με τον Μπανζά και πήρε τη νίκη στις καθυστερήσεις χάρη στην κεφαλιά του Γιάννη Μιχαηλίδη.

Ο Ηρακλής σκόραρε ακόμα δύο φορές, όμως σε αμφότερες τις περιπτώσεις τα γκολ του ακυρώθηκαν, έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Ο ΠΑΟΚ με τη σειρά του είδε να ακυρώνεται μέσω VAR ένα πέναλτι που κέρδισε ο Εντιαγέ.

Στις δηλώσεις του στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο Αλέσιο Λίσι μίλησε για τον χαρακτήρα της ομάδας του, αλλά και για την αντίδραση των παικτών του στο «χαοτικό ματς» με τον Ηρακλή.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Αλέσιο Λίσι:

Για το κακό 50λεπτο: «Θεωρώ ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά και είχαμε ευκαιρίες για γκολ. Έπειτα στα επόμενα λεπτά δεν είχαμε καλή εικόνα. Είδα την ταχύτητα που περίμενα. Μετά την ήττα από την Καλαμάτα, οι παίκτες ήταν φανερό ότι είχαν πίεση και όσο δεν σκοράρεις, αρχίζεις να αγχώνεσαι παραπάνω. Μετά το 0-1 δείξαμε αντίδραση. Ήταν πολύ δύσκολο διάστημα εκείνο. Καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη σε ένα χαοτικό παιχνίδι με πολύ VAR. Δεν παίξαμε φανταστικό ποδόσφαιρο, όμως πήραμε τη νίκη απέναντι σε μία καλή αμυντικά ομάδα».

Για την αντίδραση μετά την Καλαμάτα: «Είδα αντίδραση που περίμενα στα 20 πρώτα λεπτά. Δείξαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πάρουμε τη νίκη».

Για τους δύο φορ: «Πρέπει να είμαστε ικανοί να παίξουμε και με τους δύο φορ μαζί. Αν καταφέρουμε να το πράξουμε θα είμαστε πολύ επικίνδυνοι για τον αντίπαλο».

Για τις αμυντικές αδράνειες: «Είναι προφανές ότι πρέπει να αμυνθούμε με μεγαλύτερη ισορροπία. Σε κάποια σημεία-κλειδιά του ματς ειδικότερα. Σε πολλές φάσεις του αγώνα όταν προσπαθούμε να πιέσουμε κάνουμε λάθος πάσες και ο αντίπαλος φτάνει στην περιοχή μας. Πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό. Ο Ζίβκοβιτς είναι ένας φανταστικός παίκτης, πολύ σημαντικός για την ομάδα. Για ένα ακόμα ματς έδειξε πολλά πράγματα και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό».

Για το VAR: «Δεν έχω προλάβει να δω καλά τις φάσεις».

Για το σύστημα 4-4-2: «Δεν μου αρέσει να μιλάω με αριθμούς. Όταν γίνεται το ματς υπάρχουν πολλά εκατοντάδες συστήματα και πρέπει να βρούμε αυτό που ταιριάζει σε μας. Πρέπει να βρούμε ισορροπία».