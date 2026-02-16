Όλα όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στο ντοκιμαντέρ του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΟΚ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει σημαντικό ρόλο στο ντοκιμαντέρ, διάρκειας 18 λεπτών, του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ.

«ΠΑΟΚ, εκεί όπου ο πολιτισμός συναντάει το πάθος», είναι ο τίτλος και ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανοίγει την καρδιά του, για όσα έχει βιώσει στα χρόνια του στην Θεσσαλονίκη.

«Εδώ ανακάλυψα έναν κόσμο που ζει σε ένα συναισθηματικό επίπεδο που ούτε καν μπορείς να φανταστείς. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα με φανατικούς οπαδούς. Για αυτούς, αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να είσαι απλώς οπαδός, είναι ζωή. Δεν μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα. Πρέπει να έχεις την εμπειρία της ζωής εδώ για να καταλάβεις στο 100% τι σημαίνει ΠΑΟΚ.

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε μία περιοχή που υποφέρει και ο ΠΑΟΚ δίνει χαρά και ελπίδα στον κόσμο της. Όταν ο ΠΑΟΚ κερδίζει, εσύ ζεις με ευτυχία, με χαρά. Όταν δεν κερδίζει, είναι απίστευτα λυπηρό. Αυτό είναι κάτι που δεν έχω ξαναζήσει ή δει ποτέ.

Έχω δώσει τα πάντα, αλλά πήρα και πάρα πολλά από αυτούς τους ανθρώπους. Έχω επίσης εξελιχθεί ως επαγγελματίας, έχοντας την ευκαιρία να συνεργαστώ με αυτόν τον ιδιοκτήτη, έναν πολύ σκληρό άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα πολύ ευαίσθητο, με ένα μαχητικό πνεύμα που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς. Μεταδίδει αυτή την επιθυμία να αγωνίζεται πάντα, πάντα, πάντα μέχρι θανάτου.

Η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη που δεν είναι πολύ μεγάλη αλλά ούτε και μικρή. Η ζωή εδώ είναι πολύ καλή και οι άνθρωποι αγαπούν τη ζωή. Στο τέλος, αυτό που αντιπροσωπεύει ο ΠΑΟΚ για μένα, είναι λίγο πιο περίπλοκο. Στο τέλος όμως, είναι η ζωή μου».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις στιγμές που δεν πρόκειται να ξεχάσει και τις έζησε ως προπονητής του ΠΑΟΚ.

Θυμήθηκε την παραμονή του αγώνα με τον Λεβαδειακό στις 27 Απριλίου 2019, «εκείνο το βράδυ πριν γίνουμε πρωταθλητές», όπως ανέφερε, αλλά και την 19η Μαΐου 2024.

«Άνθρωποι στον δρόμο, ακολουθούσαν το ανοιχτό λεωφορείο της ομάδας προς το κέντρο. Έκλαιγαν, 80χρονοι με τα εγγόνια τους, ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα» υπογράμμισε ο Ρουμάνος τεχνικός, που αφού εκμυστηρεύτηκε πως ο Μιρτσέα Λουτσέσκου του είχε πει «όποιο μονοπάτι κι αν διαλέξεις, θα είμαι μαζί σου, κοντά σου», είπε για τη φιλοσοφία του στο ποδόσφαιρο:

«Η ποιότητα που χρειάζεσαι στο ποδόσφαιρο είναι η σοφία και ταυτόχρονα η επιθυμία να καταπολεμήσεις τις απογοητεύσεις. Είναι μια μάχη, πρέπει να είσαι δυνατός για να ξεπεράσεις τις δυσκολίες».