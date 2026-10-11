Μία μεγάλη αναμέτρηση ξεκινάει σε λίγες ώρες, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να «γυρίσει» τον Ολυμπιακό (11/10, 21:00) πολλά χρόνια πίσω!

Ντέρμπι «αιωνίων» με το… καλημέρα στην επιστροφή της Stoiximan Super League, μετά τις εθνικές ομάδες.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (11/10, 21:00), για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

⚪️ 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 🔴



🆚 Panathinaikos

🕟 21:00 (GR)

🏆 Stoiximan Super League

📌 G. Karaiskakis

📺 Magenta Sport 1 League pic.twitter.com/DPX5VVGCu7 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 11, 2026

Σε ένα ματς που μπορεί να βάλει «φωτιά» στη βαθμολογία και να παίξει κομβικό ρόλο στο φινάλε.

Οι Πειραιώτες θέλουν να «διαγράψουν» την πιο πρόσφατη ανάμνησή τους, από τo Γ. Καραϊσκάκης στις εγχώριες διοργανώσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση θα «γυρίσουν» τον χρόνο πίσω 56 χρόνια πίσω.

Ολυμπιακός, εντός έδρας και «μηδέν» ενεργητικό, σε δύο συνεχόμενα ματς;

Το πρώτο ματς του Ιμανόλ Αλγουαθίλ είχε ένα μεγάλο «σοκ», καθώς οι Πειραιώτες έχασαν με 0-1 από τον ΟΦΗ (12/09).

Μία εντός έδρας ήττα, χωρίς να σκοράρουν, σε ένα φαινόμενο που μόνο συχνό δεν είναι. Πόσω μάλλον, που υπάρχει η δυνατότητα, να γίνει και για δεύτερη συνεχή αναμέτρηση.

Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να φύγει με το «μηδέν» και το «τρίποντο» η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα πετύχει κάτι που είχε να συμβεί -σχεδόν- έξι 10ετίες.

Στο μακρινό 1970 ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί με 1-0 στο Γ. Καραϊσκάκης, στην αμέσως επόμενη εντός έδρας «δοκιμασία» είχε έρθει ο Εθνικός Πειραιώς.

Το αποτέλεσμα; Ακριβώς ίδιο! Για δεύτερη συνεχόμενη φορά οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν στην έδρα τους, χωρίς να σκοράρουν.

Από τότε -μέχρι και σήμερα- δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο, με τον Παναθηναϊκό να έχει την ευκαιρία να φέρει μία πολύ σπάνια συνθήκη ξανά στη μνήμη του Ολυμπιακού.