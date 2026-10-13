Η Stoiximan Super League είναι έτοιμη να φέρει ακόμα μία καινοτομία στις αναμετρήσεις της.

Η Stoiximan Super League ετοιμάζεται να εισάγει στις αναμετρήσεις της ακόμα μία καινοτομία, με τις Goal Line Cameras.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας αποτελούσε διαχρονικό αίτημα φιλάθλων και συλλόγων για την επίλυση των αμφισβητούμενων φάσεων στη γραμμή τέρματος.

Η συγκεκριμένη λύση προκρίθηκε ως μια πιο οικονομική εναλλακτική σε σχέση με το Goal Line Technology και βασίζεται στην τοποθέτηση πρόσθετων καμερών στις εστίες του γηπέδου.

Μετά την έγκριση της πρότασης το καλοκαίρι, η τεχνολογία αυτή αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 8η αγωνιστική, εξέλιξη που προβλέπεται να επισημοποιηθεί μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας την Παρασκευή (16/10).

Αναλυτικά, όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Stoiximan Super League:

«Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026, στις 14:10, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Ανάθεση εκπόνησης μελέτης περί κεντρικής διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών και άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

2/ Ενημέρωση για ζητήματα σε σχέση με τις Goal Line Cameras.

3/ Ενημέρωση για τη δυνατότητα επαναδιάθεσης εισιτηρίων διαρκείας από τους φιλάθλους (“season tickets resale”).

4/ Διάθεση δικαιωμάτων προβλέψεων (“prediction rights”) μέσω της European Leagues.

5/ Διάφορα.».