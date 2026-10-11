Ο δρόμος φαίνεται να «ανοίγει» για το «νέο Καραϊσκάκης», μιας και το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις διατάξεις έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Σίγα-σιγά το όνειρο του Ολυμπιακού για το «νέο Καραϊσκάκης» αρχίζει να παίρνει «σάρκα και οστά».

Οι Πειραιώτες έχουν κάνει γνωστό εδώ και καιρό πως θέλουν να αναβαθμίσουν το γήπεδό τους, ώστε να «καλύψουν» με μεγαλύτερη ευκολία τις ανάγκες τους.

Μία πολύ σημαντική απόφαση έχει παρθεί τις τελευταίες ώρες. Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Περιάβαλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που προβλέπει μέσα τις νέες διατάξεις.

«Αφετηρία» θα είναι η 10η Οκτωβρίου, ενώ θα ολοκληρωθεί σε ακριβώς δύο εβδομάδες από την ημέρα που δημοσιοποιήθηκε.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν να κάνουν με την αύξηση της χωρητικότητας, το επιτρεπόμενο ύψος, τη χρήση των εγκαταστάσεων, αλλά και τις απαιτήσεις για στάθμευση οχημάτων στον περιβάλλοντα χώρο.

Φυσικά, η σημαντικότερη «υποσημείωση» έχει να κάνει με τη νέα χωρητικότητα του γηπέδου, μιας και το νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση από 33.500 θέσεις στις 52.000!

Σε μία εξέλιξη-σταθμός για το «νέο Καραϊσκάκης» που έχει ονειρευτεί ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά, τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο:

«1. Για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης, το οποίο απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της περ. α) της 5 του άρθρου 7 του ν. 3207/2003 (Α΄ 302), καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμηση.

α) Ανώτατο ύψος κτιρίου δυτικής πλευράς του γηπέδου: τριάντα πέντε (35,00) μέτρα.

β) Ανώτατο ύψος απόληξης νέας κερκίδας στις πλευρές: βορειοανατολική, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική του γηπέδου έως τριάντα επτά (37) μέτρα.

γ) Ανώτατο ύψος απόληξης νέας κερκίδας στις πλευρές: βόρεια, νότια, ανατολική και δυτική του γηπέδου έως σαράντα πέντε (45,00) μέτρα.

δ) Ανώτατο ύψος νέου στεγάστρου, ελαφράς κατασκευής, με αφετηρία μέτρησης όλα τα σημεία του νέου περιτυπώματος – περιγράμματος του γηπέδου έως πενήντα δύο (52) μέτρα. Εσωτερικά, δηλ. εντός του γηπέδου και με αφετηρία μέτρησης του ύψους του στεγάστρου το επίπεδο του αγωνιστικού χώρου, το μέγιστο ύψος του δεν θα υπερβαίνει τα πενήντα οκτώ (58) μέτρα.

ε) Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: μηδέν κόμμα εβδομήντα πέντε (0,75).

στ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%).

2. Στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης, οι αμιγώς αθλητικές χρήσεις καταλαμβάνουν τουλάχιστον ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης της περ. (ε) της παρ. 1 του παρόντος.

Πέραν των αμιγώς αθλητικών χρήσεων το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης, κατανέμεται εξ ημισείας σε:

α) Συνοδές χρήσεις: χώροι Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, χώροι εκπαίδευσης, παιδότοπος, εντευκτήρια, γραφεία, κέντρα αποκατάστασης και υποστήριξης για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, αποκατάστασης αθλητικών τραυματισμών και βελτιστοποίησης της φυσικής απόδοσης, όπως και κέντρα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας, κινησιοθεραπείας και φυσιοθεραπείας. Επιπλέον επιτρέπονται οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων πολιτισμού, όπως μουσείου, αθλητικών συλλόγων, εκθέσεις αθλητικού συλλόγου,

β) Εμπορικές χρήσεις: καταστήματα αθλητικών ειδών, αναψυκτήρια και μικτά καταστήματα τροφίμων, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εργαστήρια χαμηλής όχλησης παραγωγής ετοίμων γευμάτων και φαγητών, συσκευασίας αυτών και αποθήκευσης, δραστηριότητες πάσης φύσεως υπηρεσιών τροφοδοσίας, εμπορικά καταστήματα και χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής.

Εντός της έκτασης του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης επιτρέπεται η χρήση κτιρίου/γηπέδου στάθμευσης.

3. Η συνολική χωρητικότητα των χώρων στάθμευσης του σταδίου ανέρχεται σε κατ’ ελάχιστον χίλιες οκτακόσιες (1.800) θέσεις.

4. Για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης, καθώς και την κατασκευή-επέκταση των χώρων στάθμευσης εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού, με την οποία επικαιροποιείται η υφιστάμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ύστερα από την εκπόνηση μελέτης διαχείρισης κυκλοφορίας, καθώς και την υποβολή φακέλου τροποποίησης-επικαιροποίησης της ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Οι οικοδομικές άδειες που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης εκδίδονται από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Πειραιά.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι παρ. 1β, 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 8 του ν. 2947/2001 (Α’ 228)».