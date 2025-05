PRECISOU SER CONSOLADO PELOS COMPANHEIROS DE EQUIPE! 🇧🇷 Após receber um cartão amarelo que o suspendeu do próximo jogo do West Ham aos 28 minutos do 2º tempo, na partida contra o Tottenham pela #PremierLeague, Lucas Paquetá caiu nas lágrimas. pic.twitter.com/iQ6wZnnHx7