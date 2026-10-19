Αδόκιμος όρος φυσικά το buzzer beater μπλοκ αλλά πως αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς αυτό που έκανε ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι;

Πολλούς λόγους μπορεί κανείς να απαρριθμήσει ούτως ώστε να υποστηρίξει το μπάσκετμπολ έναντι των υπολοίπων αθλημάτων και ιδίως στο ρητορικό και αιώνιο «μπρα ντε φερ» με το ποδόσφαιρο, ως προς την δημοφιλία του.

Ένας από αυτούς έχει να κάνει με το σασπένς που κρατά και τις ανατροπές που αποτελούν μέρος του αθλήματος. Μικρότερες ή και πιο μεγάλες σαν αυτή που ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια.

Τα πάνω κάτω μπορούν να έρθουν σε μερικά μόλις δευτερόλεπτα όπως έχει δείξει η ιστορία, ακόμα και με εκτέλεση σε νεκρό χρόνο. Η μια άμυνα στο… χείλος του γκρεμού σαν αυτή που έπαιξε ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του (Λοκομοτίβ Κούμπαν) μπροστά στα εμβρόντητα μάτια του στρατηγού, Ντόύσκο Ιβάνοβιτς.

Ο Ποκουσέφσκι λοιπόν που βγάζει το ψωμί του στην VTB League από το καλοκαίρι αφότου αποχαιρέτησε την Παρτιζάν και παρότι ακούστηκε για διάφορες ελληνικές ομάδες λόγω της πιθανής έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου, ήταν εκείνος που καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι της 6ης στροφής. Όχι με κάποιο σουτ αλλά με το μπλοκ του.

Με κάποιο τρόπο ο Κρίστοφερ Λέντλουμ πέρασε ανάμεσα από δυο αντιπάλους, χωρίς να δοθεί κάποιο φάουλ και όταν σηκώθηκε για να εκτελέσει και να επιχειρήσει να δώσει τη νίκη στη Ζενίτ, απλώθηκε το χέρι του Ποκουσέφσκι που του… κατέβασε τον γενικό. Και το πανηγύρισε αναλόγως ο πρώην NBAer που «βγήκε» από τον Ολυμπιακό πριν κάνει το βήμα για την άλλη πλευρά του ωκεανού.

Ο Σέρβος διεθνής που πληροί τις προϋποθέσεις για την έκδοση του ελληνικού διαβατηρίου, του οποίου θέλει να γίνει κάτοχος όπως δήλωσε αλλά δεν βιάζεται, έχει ρόλο βασικού στην ομάδα της Λοκομοτίβ, μετρώντας 10 πόντους, 6,4 ριμπάουντ και όντας τρίτος μπλοκέρ της VTB League, μετά τα πρώτα πέντε ματς της διοργάνωσης.