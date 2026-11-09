Καθ’ εικόνα και ομοίωση του Ναντίρ Iφί αλλά στο ψηλότερό και πιο κοντρολαρισμένο του, ο συγκεκριμένος ρούκι στην Ευρώπη «στέλνει μηνύματα» στις ομάδες της Euroleague.

Προσοχή, προσοχή. Έκτακτο ανακοινωθέν. Στους κόλπους του ευρωπαϊκού μπάσκετ κυκλοφορεί κι άλλος προικισμένος αφάνας του στυλ Ναντίρ Ίφι με κάποια διαφορετικά βέβαια χαρακτηριστικά αλλά ταυτόσημη συνέπεια στο σκοράρισμα.

Ονομάζεται Λατζάε Τζόουνς και βγάζει… μάτια στη γειτονική Ιταλία με τη φανέλα της Τριέστε. Αποκορύφωμα η πληθωρική εμφάνισή του απέναντι στη Ρόμα, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 116-100.

Σίγουρα δεν φημίζεται για την αμυντική της ταυτότητα η ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας που δέχθηκε 229 πόντους σε 4 μέρες και δύο μόλις αγώνες αλλά όπως και να έχει δεν μπορεί κανείς να αφήσει απαρατήρητη μία εμφάνιση 35 πόντων σε ατομικό επίπεδο με 6/12 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, δύο ασίστ, τρία μπλοκ και 46 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης μιας εκ των κορυφαίων εγχώριων λιγκών της Ευρώπης.

Ο εν λόγω αφάνας που ήρθε στην Ευρώπη για να κάνει τη διαφορά απ’ ότι φαίνεται, έδωσε απλά συνέχεια στις επιβλητικές του εμφανίσεις απ’ όταν πάτησε το πόδι του στην Τριέστε.

🇺🇸Lajae Jones (@JonesLajae 2004, SF/PF – @PallTrieste) vs BC Roma:

35'

35 pts

5-8 2FG

6-12 3FG

7-8 FT

11 reb (5OR)

3 blk

1 stl

2 ast

46 PIR

+/- +22

Rookie from @FSUHoops & @warriors draft & is unstoppable. Bright future for the young boy #NoleFamily #DubNation #scouting pic.twitter.com/4U39yWPYem — Federico Magnifico (@FedeMagnifico94) November 8, 2026

Στα τελευταία έξι ματς της LBA έχει 20,3 πόντους κατά μέσο όρο και 9,2 πόντους αγωνιζόμενος στη θέση του shooting guard με κάθετο παιχνίδι και αθλητικά προσόντα οπως δείχνουν και τα νούμερά του.

Ένας λιγότερο συνεπής αμυντικά Τάισον Γουόρντ δηλαδή με μεγαλύτερη έφεση και ικανότητα όμως στο σκοράρισμα τοιουτοτρόπως, στο επίπεδο βέβαια της LBA και με ένα παιχνίδι την εβδομάδα.

Όπως και να έχει η εκκίνηση του Τζόουνς στον «κόσμο» του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι καθόλα εντυπωσιακή, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για ρούκι εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Έπειτα από τέσσερις σεζόν σε τέσσερα διαφορετικά κολέγια στο NCAA και αφού κατέκτησε το Summer League του 2026 με τους Γουόριορς (8,7 πόντοι, 3,3 ριμπάουντ) από τους οποίους επιλέχθηκε στο Νο54 του draft, η μίξη Ιφί-Γουόρντ έφτασε στην Ευρώπη και κλείνει το… μάτι στη Euroleague.