Καμπανάκι ήχησε στην Ευρώπη η είδηση που κυκλοφόρησε το βράδυ της Δευτέρας (12/10) και αφορούσε τον Λόνι Ουόκερ.

Από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις του στη Euroleague άφησε υποσχέσεις. Ήταν και παραμένει τέτοια άλλωστε η σχέση του με το αντίπαλο καλάθι, με την οποία δεν είναι προικισμένοι αρκετοί στα γήπεδα της Ευρώπης.

Ο Λόνι Ουόκερ παρότι έκανε χρήση του NBA out του στο συμβόλαιο που είχε με τη Μακάμπι για να κυνηγήσει την επιστροφή του στο ΝΒΑ, εντούτοις αυτό δεν θα συμβεί. Τουλάχιστον με τους Ντένβερ Νάγκετς, οι οποίοι τον αποδέσμευσαν όπως έγινε γνωστό τις τελευταίες ώρες.

Είδηση η οποία είδε το «φως» λίγες ώρες πιο μετά από την ενημέρωση του Μίσκο Ραζνάτοβιτς για ένταξη του Λόνι Ουόκερ στο πελατολόγιό του. Μία ενέργεια που αυτομάτα δίνει αρκετούς πόντους στο ενδεχόμενο επιστροφής του Λόνι Ουόκερ στην Ευρώπη.

Ο Σέρβος μεγαλοατζέντης έχει άκρες σε όλες τις ομάδες της λίγκας και θα μπορούσε να βάλει το… χεράκι του για να γυρίσει στη «γηραιά ήπειρο» ο Αμερικανός σκόρερ.

Μένει να φανεί λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σεζόν, που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη με μικρό δείγμα γραφής βέβαια και που ο Λόνι Ουόκερ χωράει πιάνοντας θέση πρωταγωνιστή.