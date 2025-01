Υπό την τεχνική ηγεσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός έγραψε τις σημαντικότερες σελίδες της ιστορίας του.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, πρωταγωνιστής κατά την σεζόν 2011, κατέκτησε τον τρίτο τίτλο Euroleague και αναδείχθηκε ως πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής διάρκειας, έχοντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές του τουρνουά.

Και όμως εκείνη η ονειρεμένη ομάδα, με τον θρύλο Διαμαντίδη δεν κατάφερε να κάνει τον Ομπράντοβιτς να «ξεσπάσει», όπως ξέσπασε στο παιχνίδι της Παρτιζάν κόντρα στην Παρί, την Τετάρτη (22/01).

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει πανηγυρίσει στην καριέρα του πολλούς τίτλους και διακρίσεις. Οι αριθμοί τον ονοματίζουν ως τον καλύτερο προπονητή που έχει περάσει από την Ευρώπη και δεν έχει εργαστεί ποτέ στο NBA. Με τόσα «παράσημα» και μετάλλια στην καριέρα του θα έλεγε κανείς πως πια δεν τον συγκινούν και πολλά…

Παρόλα αυτά, ο «Ζότς» ζει κάθε στιγμή με πολύ πάθος και ένταση. Αυτό συνέβη και με το παραπάνω, στον αγώνα της Τετάρτης (22/01). Η Παρτιζάν επικράτησε, παρά το καλό ξεκίνημα της Παρί με 92-86.

Ο Σέρβος τεχνικός φάνηκε να πανηγυρίζει με την… ψυχή του ένα από τα καίρια καλάθια. Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του, οριακά ξεπέρασαν και αυτούς της κατάκτησης του τίτλου με τον Δημήτρη Διαμαντίδη το μακρινό 2011.

Έστω και καθ’ υπερβολή, γιατί εκεί κρίθηκε ένας τίτλος, ενώ τώρα, ήταν ένα… κάρφωμα!

Σε μια εκπληκτική φάση- κάρφωμα του Κάρλικ Τζόουνς, ο Ομπράντοβιτς ξεσπά σε έξαλλους πανηγυρισμούς και η κάμερα τον απαθανάτισε.

Came for the dunk, and stayed for Obradovic #EuroLeague pic.twitter.com/xYhf48eqoB