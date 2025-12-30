Από τα χειρότερα γλύτωσε η ελληνική αποστολή πριν από μερικές ώρες σε πόλη της Σερβίας μετά το νοκ άουτ του Γιάννη Τσουκαλά στον ομόλογό του.

Τυχεροί μέσα στην ατυχία τους βρέθηκαν 4 Έλληνες πριν από μερικές ώρες σε πόλη της Σερβίας στο πλαίσιο αγώνα kick boxing και ενώ ο Έλληνας πρωταθλητής, Γιάννης Τσουκαλάς, είχε βγάλει νοκ άουτ τον αντίπαλό του.

Σκηνές χάους έλαβαν χώρα το βράδυ της Κυριακής (28/12) σε μία νότια σερβική πόλη, στα σύνορα με το Κόσοβο για την ελληνική αποστολή που όμως βγήκε αλώβητη. Και με τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή WKU στα μπαγκάζια γύρισε στην Ελλάδα αφού ο Γιάννης Τσουκαλάς στην κατηγορία των 67 κιλών πραγματοποίησε μία ασύλληπτη εμφάνιση και έβγαλε νοκ άουτ τον αντίπαλό του Τσικάρα.

Πλην όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν μονάχα αυτό που απασχόλησε τους πάντες όπως θα έπρεπε. Αλλά ό,τι ακολούθησε αυτού, στην πόλη Νόβι Παζάρ. Πιο συγκεκριμένα ο Έλληνας πυγμάχος έβγαλε νοκ άουτ τον αντίπαλό του στον τρίτο γύρο, εν μέσω δύσκολων εξωτερικών συνθηκών και σε έναν χώρο που είχαν κατακλείσει διάφοροι υποστηρικτές/χούλιγκαν του αντιπάλου του που έπαιζε εντός έδρας.

Οι παρευρισκόμενοι αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν πως ο αθλητής τους δεν μπορούσε να συνεχίσει, ξεκίνησαν να αποδοκιμάζουν. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα και το έναυσμα για τον… χαμό που ακολούθησε τα επόμενα λεπτά, δόθηκε από τον αδερφό του Σερβοβόσνιου αντιπάλου του.

Ο οποίος παρότι είδε τον Γιάννη Τσουκαλά να πέφτει στα γόνατα θέλοντας να δείξει σεβασμό στον αντίπαλό του και τους υποστηρικτές του, δεν κόμπιασε και τον γονθροκόπησε με γυμνά χέρια στο πρόσωπο. Ακολούθησε το απόλυτο χάρος στο ρινγκ με δεκάδες κόσμου να ανεβαίνει σε αυτό για να επιτεθεί στην τετραμελή ελληνική αποστολή που προσπάθησε να προστατευτεί.

Με την επέμβαση της αστυνομίας, το θερμό και παρανοϊκό επεισόδιο έληξε με τους Έλληνες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο για προληπτικούς περισσότερο λόγους αφού κανένας τους δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, μιας και πρόλαβαν να πέσουν κάτω και να προστατέψουν το κεφάλι και τα πλευρά τους. Η μαρτυρία μάλιστα ενός εξ΄αυτών, Παύλου Κοχλιαρίδη στο Fightsports, συγκλονίζει. Κάνοντας λόγο για επιθέσεις με καρέκλες και την ύπαρξη ακόμα και αιχμηρού αντικειμένου (μαχαίρι).

«Μετά τη νίκη του Γιάννη Τσουκαλά με εντυπωσιακό ΚΟ, στη γωνία του οποίου ήταν ο προπονητής του Νίκος Γκίκας και εγώ, μπήκαμε για να πανηγυρίσουμε τη νίκη μας μέσα στο ρινγκ. Χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν με πολύ σεμνότητα μαζί με τον Τσουκαλά και τον αθλητή του ΠΑΟΚ kickboxing, Ζήση Παγγούρα.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς όπως φαίνεται και στο VIDEO, υποκλίθηκε και έπεσε στα γόνατα για να δείξει σεβασμό στους χούλιγκαν του αντιπάλου του και στον αντίπαλο για να μην προέλθει κάποιο επεισόδιο, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν ήδη τεταμένη.

Ξαφνικά καθώς ήταν κάτω ο Γιάννης, ο αδερφός του αντιπάλου τον γρονθοκόπησε με συνέπεια να πέσει τελείως ο Έλληνας αθλητής.

Μετά από αυτό σε δευτερόλεπτα μαζεύτηκαν πάνω από 100 άτομα μέσα στο ρινγκ και μας βάρεσαν ανελέητα, καθώς ήμασταν κάτω και προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε τα πλευρά και το κεφάλι μας.

Με κλωτσιές, μπουνιές από πίσω και πλάγια μας ποδοπάτησαν και μας πετούσαν καρέκλες. Επί δύο λεπτά συνεχόμενα τρώγαμε ξύλο χωρίς να επέμβει η αστυνομία που επενέβη τελικά μετά από δύο λεπτά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα.

Είχαμε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά…

Μάθαμε από έμπιστη πηγή πως ένας από τους χούλιγκαν εθεάθη με μαχαίρι! Τραγική εμπειρία. Σωθήκαμε από θαύμα και αποφύγαμε τα χειρότερα.

Μας βάρεσαν 100 άτομα και ήμασταν τέσσερις: Τσουκαλάς, Γκίκας, Παγγούρας και εγώ».

Με την βοήθεια του καταγραφικού υλικού, οι σερβικές αρχές συνέλαβαν τους αρμόδιους για την άνανδρη επίθεση στον Γιάννη Τσουκαλά και τους προπονητές του ενώ ενδιαφέρον έδειξε και ο αρμόδιος υπουργός της Σερβίας που ασχολήθηκε προσωπικά επί του ζητήματος και επικοινώνησε με την ελληνική αποστολή και τον Στέλιο Πολίτη για να απολογηθεί.

Όλοι τους επέστρεψαν στην Ελλάδα σώοι και αβλαβείς, γλυτώνοντας από του «χάρου τα δόντια» σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση που βρέθηκαν. Απροστάτευτοι στο… στόμα του λύκου