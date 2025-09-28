Ο Στέφανος Ντούσκος τα… σάρωσε όλα κατακτώντας το χρυσό στο Παγκόσμιο της Σανγκάης. Πού αφιέρωσε το μετάλλιό του και γιατί θέλει να είναι «παράδειγμα»;

Ο Στέφανος Ντούσκος «θύμισε» την εντυπωσιακή του εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο 28χρονος Έλληνας κωπηλάτης κατάφερε να κατακτήσει το πολυπόθητο χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης, προσθέτοντας στη συλλογή του το μοναδικό μετάλλιο που του έλειπε.

Με χρόνο 06:36.75 τερμάτισε 1ος, αφήνοντας πίσω του τον προηγούμενο παγκόσμιο πρωταθλητή, Όλιβερ Ζέιντλερ.

Την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέλαβε ο Γιαουχένι Ζάλατι. Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα, μπήκε δυναμικά αλλά και με στρατηγική, κρατώντας δυνάμεις για την τελική του αντεπίθεση, την οποία πραγματοποίησε με επιτυχία στα τελευταία μέτρα της κούρσας.

Η επιτυχία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Στέφανο Ντούσκο, καθώς είναι το πρώτο του μετάλλιο σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα! Στο τέλος ο 28χρονος αθλητής τόνισε στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ πως ελπίζει να είναι «παράδειγμα» για τα μικρά παιδιά, ώστε να «γνωρίσουν» καλύτερα το άθλημα της κωπηλασίας.

Την ίδια ώρα, αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα, καθώς είπε χαρακτηριστικά: «ελπίζω να έδωσα λίγη χαρά σε όλους τους Έλληνες»!

Αναλυτικά, τι δήλωσε ο Στέφανος Ντούσκος:

«Το πίστευα, είμαι πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μου έδωσε τη δύναμη και όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Δούλεψε η κούρσα ρολόι, πήγαν όλα όπως ήθελα και όταν είδα ότι στα χίλια μέτρα ήμουν κοντά το πίστεψα ακόμη περισσότερο. Έκανα υπομονή για να έχω δυνάμεις για το τέλος. Τα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό. Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Ήταν πραγματικά η κούρσα της ζωής μου, ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει. Μάλλον μου πάει η Μέση Ανατολή. Όσο περνούσα μπροστά ένιωθα ότι πάω για το χρυσό και δεν το άφησα στιγμή.

Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά, να έρθουν και να γνωρίσουν το άθλημα της κωπηλασίας. Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να μοιάζουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για μας μετρά η ελληνική ψυχή. Αξίζει ο κόπος για τέτοιες στιγμές, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό

Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να είμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά δεν επαναπαυόμαστε. Έρχεται μια νίκη, αλλά δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά αέρα. Θέλω στο Λος Άντζελες να είμαι σε καλύτερη μέρα και να διεκδικήσω ένα μετάλλιο. Ευχαριστώ τους πάντες».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Στέφανου Ντούσκου: