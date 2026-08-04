Πέμπτη και φαρμακερή για 30χρονο πλέον Πολωνό υπεράνθρωπο που κολύμπησε από τη Σουηδία στην Πολωνία μέσω Βαλτικής θάλασσας χωρίς διακοπή για πάνω από δύο ημέρες.

Οι περισσότεροι στα 30 τους χρόνια σκέφτονται ταξίδια, οικογένεια, σπίτι, υλικά αγαθά, διακοπές για χαλάρωση και ούτω καθ’ εξής. Όλα στο πρόγραμμα είναι, φυσιολογικά. Για έναν Πολωνό όμως ονόματι Μπαρτολομέι Μπουτκόφσκι, οι σκέψεις έρχονται κάπως αλλιώτικες. Διαφορετικές.

Από «κλασσικός» κολυμβητής έβαλε την ταμπέλα του ultraswiming – δηλαδή των μεγάλων αποστάσεων – δίπλα από το όνομά του, δοκιμάζοντας τα όριά του. Για την ακρίβεια θέτοντας ως στόχο να τα ξεπερνά διαρκώς. Και τελικά τα κατάφερε για έναν πολύ καλό σκοπό.

Η πρόκληση στο μυαλό του Κουμπκόφσκι ήταν ξεκάθαρη. Ήθελε να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα διασχίσει τη Βαλτική θάλασσα. Οπότε έθεσε ως αφετηρία τη Σουηδία και τερματικό σταθμό την πατρίδα του.

Ένα μακρύ ταξίδι άνω των 160 χιλιομέτρων (99 μίλια), χωρίς διακοπή. Χωρίς τη δυνατότητα να ακουμπήσει καν το σκάφος που τον συνόδευε. Κι αν πέρυσι τέτοια περίοδο η εξάντληση δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει τον άθλο του σταματώντας μόλις 11 χιλιόμετρα από την ακτή, αυτή τη φορά ήταν καθόλα αποφασισμένος. Τίποτα δεν θα τον σταματούσε. Όπερ και εγένετο.

Βούτηξε στο νερό από την Kaseberga της Σουηδίας και βγήκε από αυτό κατάκοπος έπειτα από 56 περίπου ώρες συνεχόμενης κολύμβησης Dziwnow της Πολωνίας. Έναν άθλο που έφερε εις πέρας παραμένοντας στο νερό πάνω από δύο μέρες σερί. Αδιανόητο.

Με την υπερβατική του αυτή ενέργεια, ο Πολωνός κολυμβητής που συγκέντρωσε τα βλέμματα πάνω του τις τελευταίες ημέρες, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που τα καταφέρνει να διασχίσει τη βόρεια Βαλτική θάλασσα, στην 5η του απόπειρα να τερματίσει στην εν λόγω διαδρομή. Απίστευτος.

Κι όλη αυτή η κούραση άξιζε και με το παραπάνω καθώς πέρα από την προσωπική του επιβράβευση και την επιτυχία της πρόκλησης, κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 715,000 ζλότι (δηλαδή 166,000 ευρώ) για την θεραπεία του παιδικού καρκίνου, νούμερο που διαρκώς μεγαλώνει μέσω δωρεών που καταφθάνουν από τον έρανο που διενέργησε.

Το κατόρθωμα του υπερνάθρωπου Κουμπκόφσκι δεν συνιστά παρά τη μεγάλη του δυσκολία και σε παγωμένα νερά, το πιο μακρινό βάσει απόστασης που έχει κάνει κανείς σε ανοιχτή θάλασσα αφού η Αμερικανίδα Σάρα Τόμας το 2017 κολύμπησε 168,3 χιλιόμετρα μεταξύ Νέας Υόρκης και Βέρμποντ.

Κάτι παρόμοιο πήγε να κάνει και η Καρολίνα Σκεπάνιακ που είχε βάλει στόχο το απόλυτο ρεκόρ με διαδρομή 172 χιλιομέτρων στην ίδια θάλασσα, ελαφρώς διαφοροποιημένη σε σχέση με τον Κουμπκόφσκι. Μία Ολυμπιονίκης που ολοκλήρωσε την προσπάθειά της μετά από 56 ώρες μέσα στο νερό