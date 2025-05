🤩𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐒! AEK Athletic Club 🇬🇷 win on aggregate 61:56 over RK Izviđač Agram 🇧🇦 after losing in the second leg of the semi-final!🔥#ehf #ehfec #ecm pic.twitter.com/fY0YRzJSBl