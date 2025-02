Αρκετοί ποδοσφαιριστές θεωρήθηκαν ως μεγάλα wonderkids στην αρχή της καριέρας τους, όμως στο φινάλε δεν ανταποκρίθηκαν ποτέ στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί για εκείνους. Σε αυτά τα… what if στάθηκε πρόσφατα και το «Four Four Two».

Συγκεκριμένα, το γνωστό περιοδικό δημοσίευσε ένα άρθρο, στο οποίο υπήρχαν 30 ποδοσφαιριστές που, αν και συγκέντρωσαν τα βλέμματα σε νεαρή ηλικία, τελικά δεν έφτασαν στο αναμενόμενο επίπεδο.

Το εντυπωσιακό στοιχείο, είναι πως σε αυτήν την κατηγορία, βρέθηκαν και οκτώ παίκτες που πέρασαν, κάποια στιγμή στην καριέρα τους, και από την Ελλάδα!

Οι «Έλληνες» στο Top-30 των μεγαλύτερων «what if»

Αρχικά, βρίσκουμε ένα μεγάλο ταλέντο του… Football Manager. Ο Φρέντι Αντού ξεχώρισε ήδη από την εφηβική του ηλικία. Αποτελεί τον νεαρότερο ποδοσφαιριστή που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στο MLS, όπως και τον νεαρότερο που αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ.

Το 2010 πέρασε από τον Άρη, παίζοντας σε 12 ματς, με 2 γκολ και 1 ασίστ. Στο φινάλε, όμως, δεν έκανε ποτέ όσα περίμεναν όλοι.

Έπειτα, περνάμε στον Χασίμ Μαστούρ. Ένας παίκτης που δημιούργησε προσδοκίες επειδή έγινε… viral, μέσα από βιντεάκια όπου έδειχνε τις ικανότητές του. Στην Ελλάδα ήρθε για τη Λαμία, το 2018, αλλά αγωνίστηκε μόλις για 4 ματς.

Στη Λαμία έπαιξε έναν χρόνο πριν και ο Mακόλεϊ Κρισάντους, όπως και στην ΑΕΚ, τη σεζόν 2015-16. Φόρεσε τα «κιτρινόμαυρα» για 15 παιχνίδια, έχοντας δύο γκολ, ενώ κατέκτησε και το Κύπελλο Ελλάδας.

Έχοντας αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 του 2007 με τη Νιγηρία, αρκετοί περίμεναν πως θα έχει μεγάλη εξέλιξη. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν ήρθε ποτέ στη συνέχεια.

Γυρνώντας μερικά χρόνια πίσω, θα εντοπίσουμε και τον Ντενίλσον που είχε φορέσει τη φανέλα της Καβάλας, το 2010. Ήταν διεθνής με τη Βραζιλία, με κύριο χαρακτηριστικό του την ικανότητα στις ντρίμπλες, όμως πέρα από τη μεταγραφή-ρεκόρ για την Μπέτις, δεν κατάφερε να μνημονεύεται για κάτι παραπάνω.

Ο Ιμπραΐμ Αφελάι είχε μία εντυπωσιακή καριέρα, πηγαίνοντας το 2011 στην Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Μάλιστα, φόρεσε και τη φανέλα της εθνικής Ολλανδίας, όμως επίσης δεν μπόρεσε να πετύχει κάτι μεγαλύτερο, σε προσωπικό επίπεδο.

Στην Ελλάδα ήρθε τη σεζόν 2014-15, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ολυμπιακό και κατέκτησε το νταμπλ.

Credits: Intime

Με φοβερό τρόπο ξεκίνησε την καριέρα του και ο Φεντερίκο Μακέντα. Αποτέλεσε τον απόλυτο ήρωα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2009, αφού πέτυχε ένα καθοριστικό και πανέμορφο νικητήριο γκολ κόντρα στην Άστον Βίλα, στον δρόμο για την κατάκτηση της Premier League.

Παρ’ όλα αυτά, δεν καθιερώθηκε ποτέ στην πρώτη ομάδα. Στον Παναθηναϊκό πήγε το 2018 και έμεινε μέχρι το 2022, έχοντας βρει τον καλό του εαυτό. Πλέον, από τον Σεπτέμβριο του 2024, αγωνίζεται στον Asteras AKTOR.

Ένας άλλος παίκτης που «έλαμψε» σε μεγάλο αγγλικό σύλλογο και βρίσκεται στη λίστα του «Four Four Two», ήταν ο Αντονί Λε Ταλέκ.

Πήρε το Champions League με τη Λίβερπουλ το 2005, έχοντας μάλιστα συμμετοχές και ασίστ, όμως μετά περιορίστηκε απλώς σε δανεισμούς.

Ήρθε στον Ατρόμητο το 2015 ελεύθερος, παραμένοντας για δύο χρόνια, πριν αποχωρήσει το 2017.

Τελευταίος «Έλληνας» σε αυτή τη λίστα με τα… what if του «Four Four Two» είναι ο Μάρκο Μάριν, που βρέθηκε στον Ολυμπιακό, από το 2016 μέχρι το 2018.

Αγωνίστηκε με την εθνική Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, έδειξε το ταλέντο του στη Βέρντερ Βρέμης και ανάγκασε την Τσέλσι να τον «ντύσει» στα μπλε, το 2012. Τελικά, όμως, δεν καθιερώθηκε ποτέ στο Λονδίνο, περνώντας από πολλούς δανεισμούς.