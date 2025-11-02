Ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στην κορυφή. Ποια είναι τα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου για το ματς με τον Πανσερραϊκό (02/11, 19:30);

Ο ΠΑΟΚ είναι σε εξαιρετική κατάσταση και θέλει να συνεχίσει τις νίκες στη Stoiximan Super League.

Οι Θεσσαλονικείς δεν θέλουν να χάσουν την… κορυφή και για να τα καταφέρουν θα πρέπει να «ξεπεράσουν» το εμπόδιο του Πανσερραϊκού (02/11, 19:30).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις Σέρρες για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Σε ένα ματς, που ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχει αλλαγές, καθώς υπάρχουν αρκετά προβλήματα, ενώ μπροστά του έχει ένα πρόγραμμα-βουνό.

Το «άριστα» του Λουτσέσκου στους παίκτες του ΠΑΟΚ Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για το καλό βράδυ του ΠΑΟΚ, αλλά και τη σωστή προσέγγιση των παικτών του, κόντρα στην ΑΕΛ.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Αντώνης Τσιφτσής. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα αναμένεται να παίξουν οι Τζόντζο Κένι και Γκρεγκ Τέιλορ.

Στα μετόπισθεν, όλα δείχνουν ότι θα είναι οι Γιάννης Μιχαηλίδης και Τόμας Κεντζιόρα.

Το προβάδισμα για τα χαφ το έχουν οι Μαγκομέντ Οζντόεφ και Αλεσάντρο Μπιάνκο. Την ίδια ώρα, στο «10» θα είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Στα «φτερά» της επίθεσης οι Τάισον και Κίριλ Ντεσπόντοφ έχουν τον «πρώτο λόγο», με τον Λούκα Ιβάνουσετς να είναι και αυτός στο «κόλπο».

Στην «αιχμή» του δόρατος το τοπίο είναι «θολό». Ωστόσο, ο Φέντορ Τσάλοφ έχει προβάδισμα έναντι του Γιώργου Γιακουμάκη, που έχασε κάποιες προπονήσεις.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής, Κένι, Τέιλορ, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Τάισον (Ιβάνουσετς), Τσάλοφ (Γιακουμάκης).