Tην ώρα που η «υπόθεση Χρήστος Ζαφείρης» για τον ΠΑΟΚ έχει πάρει «φωτιά», ο ίδιος δηλώνει χαρούμενος στη Σλάβια Πράγας, αλλά δεν… ξεχνάει την Ελλάδα.

Το θέμα των ημερών για τον ΠΑΟΚ είναι ο Χρήστος Ζαφείρης. Οι Θεσσαλονικείς θα ήθελαν να εντάξουν τον 22χρονο μέσο στην ομάδα τους. Ωστόσο, η μεταγραφή του, μόνο εύκολη δεν είναι.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας ξεκαθάρισε πως δεν θα παραχωρηθεί -τουλάχιστον- πριν τον επερχόμενο Γενάρη.

Σε συνέντευξή του στο «Oneplay Sport», ο Χρήστος Ζαφείρης συζήτησε για τους στόχους που έχει τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο με τη Σλάβια Πράγας. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά πως μετά τα όσα πέτυχε την περασμένη σεζόν ήθελε να μείνει στους Τσέχους και για ακόμα μία αγωνιστική χρονιά.

Παράλληλα, τόνισε ότι στο μέλλον έχει στο… μυαλό του να δοκιμάσει τις ικανότητές του στην Ελλάδα αν είχε την ευκαιρία.

Επιπλέον, ο 22χρονος χαφ μίλησε για την προσωπική του ιστορία και την απόφαση των γονιών του να μεταναστεύσουν στη Νορβηγία όταν ήταν παιδί, μια κίνηση που επηρέασε σημαντικά τη ζωή και την καριέρα του.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χρήστου Ζαφείρη:

«Φυσικά πιστεύω ότι υπήρξε ενδιαφέρον. Έτσι, μερικές φορές, όταν υπάρχει ενδιαφέρον, διάφορα πράγματα προκύπτουν. Ωστόσο, για μένα είναι πολύ σημαντικό να είμαι σε ένα μέρος όπου νιώθω άνετα. Ειδικά μετά από όλα αυτά που πετύχαμε την περασμένη σεζόν, ένιωθα χαρούμενος και ήθελα να παραμείνω στο σύλλογο γι’ αυτό το χρόνο και να αγωνιστώ στο Champions League.

Θέλω να πετύχω τα διπλάσια από αυτά που πετύχαμε πέρυσι, να κατακτήσω και το Κύπελλο και το πρωτάθλημα και να κάνω με την ομάδα μία καλή πορεία στην Ευρώπη. Δεν ξέρω πως θα πάνε τα πράγματα στο μέλλον, αλλά κάποια στιγμή θα ήθελα να αγωνιστώ στην Ελλάδα, χωρίς όμως να ξέρω πότε θα συμβεί αυτό.

Ήταν μία οικογενειακή απόφαση να φύγω από την Ελλάδα για να είμαι ειλικρινής, δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Οι γονείς μου σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλύτερα να μεγαλώσουμε στο εξωτερικό και αυτό δούλεψε εν τέλει καλά και για εμένα, επειδή κατάφερα να εξελιχθώ και να κάνω σημαντικά βήματα μπροστά. Ήμουν πολύ νέος, οπότε δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα, δεν πήρα καν μέρος στην απόφαση να έρθουμε στη Νορβηγία. Οι γονείς μου πίστεψαν ότι θα ήταν καλύτερα και εγώ απλά ακολούθησα.

Το χιόνι δεν είναι για μένα, είναι πολύ κρύο… Προτιμώ το κλίμα στην Ελλάδα περισσότερο. Ωστόσο, μου αρέσει η ζωή εδώ. Δεν θα έλεγα ότι κάνω πάρα πολλά πράγματα. Πηγαίνω προπόνηση και μετά στο σπίτι. Κάποιες φορές πηγαίνω στο αγαπημένο μου μέρος εδώ που είναι ένα ελληνικό εστιατόριο κάτω στην πόλη. Είναι το καλύτερο μέρος, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα».

