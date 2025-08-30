Ο Παναθηναϊκός έμαθε το πρόγραμμα των αγώνων του, για τη League Phase στο Europa League.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League, μετά από ένα απαιτητικό καλοκαίρι, κατά το οποίο αντιμετώπισε δυνατές ομάδες όπως οι Ρέιντζερς, Σαχτάρ και Σάμσουνσπορ.

Το «τριφύλλι» θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στη τελική φάση στις 25 Σεπτεμβρίου με εκτός έδρας αγώνα στη Βέρνη, απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις, ενώ την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί τη Ρόμα, στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

25/09 Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός (22:00)

02/10 Παναθηναϊκός – Γκο Αχέντ Ιγκλς (20:45)

23/10 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός (22:00)

06/11 Μάλμε – Παναθηναϊκός (22:00)

27/11 Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς (20:45)

11/12 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (22:00)

22/01 Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός (22:00)

29/01 Παναθηναϊκός – Ρόμα (22:00)