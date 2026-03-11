Όλο και πιο πιθανή μοιάζει η αποχώρηση του Ιράν από το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τι θα γίνει αν ισχύσει αυτό το σενάριο, πώς θα έχουμε «αντικατάσταση»;

Όλος ο πλανήτης έχει «σοκαριστεί» με τις στρατιωτικές επιθέσεις που γίνονται στη Μέση Ανατολή και έχουν «πρωταγωνιστές» το Ιράν, το Ισραήλ, αλλά και τις Η.Π.Α.

Οι εξελίξεις «τρέχουν» καθημερινά και τα αθλητικά δρόμενα όλα δείχνουν πως θα «επηρεαστούν» και σε μεγάλο βαθμό.

Η Euroleague ήδη έχει αναβάλει παιχνίδια της, ενώ το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ανάμεσα στις διοργάνωσεις, που πιθανότατα θα έχουν «πονοκεφάλους».

🚨JUST IN: Iran announced they will NOT participate in World Cup despite already qualifying.



This is the first time since 1950 that a qualified team has pulled out of the tournament. (3 teams did that year)



Previously, Austria pulled out of the 1938 WC in France. pic.twitter.com/lg1ndsCOZU — Polymarket Sports (@PolymarketSport) March 11, 2026

Το Ιράν έχει πάρει την πρόκριση στην τελική φάση, αλλά η συμμετοχή του είναι στον «αέρα». Ο υπουργούς Αθλητισμού της χώρας, Αχάντ Ντονιομάλι, τόνισε πως υπό αυτές τις συνθήκες, είναι αδύνατον να ταξιδέψει για το Μουντιάλ που θα γίνει σε Η.Π.Α, Μεξικό και Καναδά.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το Ιράν είναι ευπρόσδεκτο και πως δεν θα υπάρξει καμία «διαταραχή», με τη συμμετοχή του.

Όμως, αυτό φαντάζει ως ένα μακρινό σενάριο, τη δεδομένη στιγμή. Τι θα συμβεί, αν τελικά το Ιράν πάρει την απόφαση να μην λάβει μέρος;

🚨 Iran announces that it will not participate in the upcoming World Cup in the United States: the words of the Minister of Sport 😲



Full story 👇https://t.co/RoRs55ShWt pic.twitter.com/JPyNxaaUrX — GOAL (@goal) March 11, 2026

Θα είναι ένας «γρίφος», που ακόμα δεν έχει και απάντηση, αλλά μερικά σενάρια έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Αρχικά, μία σκέψη είναι τη θέση του να πάρει η αποκλεισμένη χώρα της ίδιας Ομοσπονδίας, με την καλύτερα βαθμολογία. Αυτά είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το Ιράκ θα παίξει στα διηπειρωτικά Play Offs με αντίπαλο το Σουρινάμ ή τη Βολιβία.

🚨 Iran announce that they can't participate at the World Cup under the current conditions 🚨🇮🇷 pic.twitter.com/cGIrfzLqy8 — 365Scores (@365Scores) March 11, 2026

Επομένως, ένα ακόμα σενάριο είναι το Ιράκ να πάει απευθείας στο Μουντιάλ και τα Η.Α.Ε, να παίξουν στα Play Offs.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει πιθανότητα να «ακυρωθούν» τα ματς του Ιράν και ο όμιλός του να είναι με τρεις ομάδες αντί για τέσσερις. Μία ακόμα επιλογή είναι η FIFA να επιλέξει μία άλλη χώρα στη θέση του.

Να υπενθυμίσουμε πως η χώρα της Ασίας θα παίξει με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία, αν συμμετέχει.