Η Λίνκολν Ρεντ Ιμπς έγραψε ιστορία, έχοντας και μερικούς «Έλληνες» να βάζουν το δικό τους «λιθαράκι», σε μία βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί!

Κάθε χώρα έχει τα δικά της «παράσημα» στις διοργανώσεις της UEFA. Το ίδιο συμβαίνει και για το Γιβραλτάρ, που τις τελευταίες ώρες έγραψε τη δικιά του ιστορία.

Αυτό έγινε, εξαιτίας της Λίνκολν Ρεντ Ιμπς. Μιας ομάδας, που έχει αρκετά τρόπαια στο πάλμαρέ της, αλλά στην Ευρώπη τα… έβρισκε σκούρα.

Άλλωστε, μόνο εύκολο δεν ήταν να αντιμετωπίσει ομάδες, που «κοστίζουν» πολλά εκατομμύρια περισσότερα από εκείνη.

Ωστόσο, απέδειξε για ακόμα μία φορά, πως τα χρήματα δεν παίζουν πάντα… μπάλα. Έγραψε ιστορία και είχε και μερικούς «Έλληνες» στη ξεχωριστή της βραδιά!

Από την Ελλάδα, στην ιστορική βραδιά της Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

Πόσοι θυμάστε τον Νάνο; Τον αριστερό μπακ-χαφ, που είχε το δικό του πέρασμα από τον Παναθηναϊκό.

Πολλοί θα νομίζουν πως έχει βάλει «τέλος» στην καριέρα του, καθώς στην Ελλάδα ήρθε το καλοκαίρι του 2013 έκατσε για τρία χρόνια και κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας.

Ωστόσο, θα κάνουν λάθος. Σε λίγες ώρες θα «κλείσει» τα 41 και συνεχίζει να παίζει για λογαριασμό της Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, γιατί είναι στο δυναμικό της από το καλοκαίρι του 2022!

Τι και αν είναι σε μία αρκετά προχωρημένη ηλικία; Ακούραστος στον χρόνο συνεχίζει να παίζει και έζησε μία βραδιά, που δεν θα ξεχάσει ποτέ!

Η ομάδα του έγινε η πρώτη από το Γιβραλτάρ, που κερδίζει έναν αγώνα για την τελική φάση της UEFA!

Kι όμως, αυτό έγινε απέναντι στη Λεχ Πόζναν (23/10, 2-1) για τη 2η αγωνιστική του Conference League, με τον Νάνο να παίζει σε όλο το ματς! Κι όλα αυτά, ενώ για προπονητή έχει «Έλληνα»! Ποιος είναι αυτός; Ο Χουάν Χοσέ Μπεζάρες!

Μιλάμε, για έναν ποδοσφαιριστή, που πέρασε από τον ΟΦΗ και την Καβάλα, αλλά πλέον έχει «αλλάξει» καριέρα!

Lincoln Red Imps are the first team from Gibraltar to win a game in a UEFA club competition 👏#UECL | @LincolnRedImps pic.twitter.com/TcpHgSrJwK — UEFA Conference League (@Conf_League) October 24, 2025

Αξίζει να σημειωθεί, πως στη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς υπάρχει ακόμα ένας ποδοσφαιριστής με πέρασμα από την Ελλάδα.

Αυτός είναι ο Μπόρχα Φερνάντεθ, που έπαιξε για δύο σεζόν στον Αστέρα Τρίπολης.

Ωστόσο, σε αντίθεση με την περίπτωση του Νάνο δεν έχει παίξει δευτερόλεπτο με τη νέα του ομάδα και ούτε στον ιστορικό αγώνα!