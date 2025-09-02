Οι μεταγραφές της ΑΕΚ, που θα δηλωθούν στην ευρωπαϊκή λίστα της, «έκλεισαν» με την απόκτηση του Μάρκο Γκρούγιτς.

Η ΑΕΚ θα ανακοινώσει την απόκτηση του Μάρκο Γκρούγιτς το μεσημέρι της Τρίτης (02/09).

Έως τα μεσάνυχτα αυτής, θα καταθέσει και την ευρωπαϊκή της λίστα, για τα ματς στη League Phase του Conference League.

Ο 29χρονος Σέρβος χαφ, θα είναι και η τελευταία αλλαγή σε αυτήν, καθώς οι μεταγραφές της ΑΕΚ για την ευρωπαϊκή της λίστα, «έκλεισαν».

Τι είδε ο Κλοπ στον Γκρούγιτς και τον έκανε την πρώτη του μεταγραφή στην «εποχή» του στη Λίβερπουλ (video) Η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Μάρκο Γκρούγιτς. Ωστόσο, πόσοι ήξεραν ότι ο Σέρβος χαφ ήταν η πρώτη κίνηση στην «εποχή Γιούρκεν Κλοπ» στη Λίβερπουλ;

Οι προσπάθειες των ανθρώπων της «Ένωσης» για την απόκτηση σέντερ φορ είχαν υψηλό βαθμό δυσκολίας, λόγω της στάσης των ομάδων στις οποίες ανήκουν.

Έτσι, αποφασίστηκε να μην αποκτηθεί τώρα ποδοσφαιριστής σε αυτήν την θέση, αλλά οι Γιόβιτς, Ζίνι και Πιερό να καλύψουν τις ανάγκες.

Η μη απόκτηση επιθετικού, ωστόσο, για την ευρωπαϊκή λίστα, δεν σημαίνει πως και οι μεταγραφές της ΑΕΚ «έκλεισαν» γενικά.

Έως τις 12/09 το μεταγραφικό «παράθυρο» παραμένει ανοιχτό στην Ελλάδα, ενώ έως τις 26/09 εκείνο των ελευθέρων, δηλαδή όσων παικτών δεν έχουν ομάδα έως και τις 30 Αυγούστου.

Τέτοιες μεταγραφές, όμως, θα έχουν δικαίωμα μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις προς το παρόν. Αν η ΑΕΚ περάσει στις επόμενες φάσεις του Conference League, εκεί θα μπορεί να αλλάξει την ευρωπαϊκή της λίστα.