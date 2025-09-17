Ο θρύλος Νταβίντ Λουίζ σχολίασε στην κάμερα των Betarades την ατμόσφαιρα στο Γ. Καραϊσκάκης, μετά το φινάλε της ισόπαλης πρεμιέρας.

Το όνομα του και μόνο προκαλεί δέος. Πληθώτα επιτευγμάτων, σωρεία κατακτήσεων και τροπαίων. Ο Νταβίντ Λουίζ βρίσκεται στην… δύση της υπέρλαμπρης και τρανής καριέρας του, προσφέροντας εμπειρία και παραστάσεις στο ρόστερ της φιλόδοξης και άπειρης εν πολλοίς από αυτό το επίπεδο Πάφου.

Γεγονός βέβαια που δεν αποδείχθηκε στο χορτάρι του φαληρικού γηπέδου. Ο Ισπανός τεχνικός είχε στήσει μαεστρικά την ομάδα του «εγκλωβίζοντας» τους γηπεδούχους ή αλλιώς οδηγώντας τους σε επιλογές που περίμενε όλη η άμυνα.

Εξού και οι έπαινοι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τελευταίο σφύριγμα στον άλλοτε βοηθό του Έμερι για την κατεύθυνση που είχε δώσει στην ομάδα του, ακόμα κι όταν αυτή έμεινε με δέκα παίκτες.

Η 17η του Σεπτέμβρη δεν σηματοδότησε μονάχα την επιστροφή του Ολυμπιακού στα αστέρια αλλά και του Νταβίντ Λουίζ σε αυτά. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ που «κοσμεί» με την παρουσία του το κυπριακό ποδόσφαιρο, αγωνίστηκε ξανά στη διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2017-18 και τις 55 συμμετοχές που είχε «γράψει» μέχρι τότε.

Παρότι τραυματίστηκε νωρίς και έγινε αλλαγή στο 33′, ο Νταβίντ Λουίζ πρόλαβε να ζήσει εκ των έσω την ατμόσφαιρα στο Γ. Καραϊσκάκης ξανά, εκθειάζοντας τον κόσμο των Πειραιωτών. Πιο αναλυτικά τα όσα είπε ο Βραζιλιάνος αμυντικός στην κάμερα των Betarades.

Αυτή ήταν η τέταρτη επίσκεψη του Νταβίντ Λουίζ στο Φάληρο, μετρώντας πλέον έναν διασυρμό (5-1), δύο διπλά της Άρσεναλ και μία ισοπαλία με την Πάφο.